Si sente sola: la vincitrice di 31 milioni di euro alla lotteria si toglie la vita

“ Il denaro non mi ha portato altro che dolore ”. Queste le parole pronunciate qualche tempo fa da Margaret Loughrey, conosciuta in Inghilterra con il nome di “Maggie Millions”, che dopo aver vissuto per anni con il sussidio dello Stato di 58 sterline a settimana, si era aggiudicata il primo premio dell’EuroMillions di oltre 26 milioni di sterline, circa 31 milioni di euro. Una vincita che avrebbe cambiato in meglio la vita di molti, ma non la sua. La donna di 56 anni è stata infatti trovata morta nel suo piccolo appartamento di Belfast, che non aveva mai cambiato nonostante il premio. Dai primi rilievi della Polizia accorsa sul posto, c'è la conferma che si tratta di suicidio.

Margaret aveva acquistato il biglietto nel 2013, mentre tornava dall’ufficio di collocamento in cerca di lavoro. Aveva chiamato per primo suo fratello Paul, ma subito dopo aver incassato la vincita, lo aveva allontanato dalla sua vita, insieme agli altri quattro fratelli, pur donando ad ognuno di loro un milione di euro. In seguito però, aveva dichiarato spesso durante le interviste, che quell'enorme quantità di denaro, l’avevano distrutta. “S e c’è un inferno, ci sono stata. Mi pento di aver centrato il Jackpot. Prima ero una persona felice, ma la vincita ha rovinato la mia vita ”. La donna non si era mai sposata e non aveva figli, e la maggior parte del denaro vinto lo aveva poi donato a istituti di beneficenza.

Negli ultimi anni aveva anche acquistato un pub, un vecchio mulino, che aveva trasformato in un centro ricreativo, e anche un bungalow. Subito dopo la vittoria, probabilmente per la grande pressione, aveva cominciato ad avere problemi di salute e di alcolismo. Era stata poi condannata per aver aggredito un tassista, ed ed aveva svolto 150 ore di lavori per la comunità. Attualmente aveva ancora in suo possesso 5 milioni di euro, e il suicidio non è quindi da imputarsi alla mancanza di denaro, bensì alla solitudine di cui soffriva. " Non ha senso avere 31 milioni di euro ed essere sola. Questo non può rendermi felice, può farlo solo la felicità delle altre persone ”. Forse per questo motivo, aveva deciso di donare molti dei suoi soldi in beneficenza.