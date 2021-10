Si torna a ballare: c'è il sì alla riapertura delle discoteche

Un altro tassello per il ritorno alla più comopleta normalità: c'è l'ok del Comitato tecnico scientifico alla riapertura delle discoteche con capienza ridotta al 35% al chiuso ed al 50% in quelle all'aperto.

"Primo passo verso maggiori riaperture"

Dopo settimane di polemiche da parte degli imprenditori ma anche della stessa politica, si prova a far ripartire anche la macchina delle sale da ballo, rimasto l'ultimo settore completamente chiuso. Questa decisione potrà dare, a cascata, anche il via libera all'aumento di capienza di teatri, cinema ed impianti sportivi: se ne discuterà nel prossimo Consiglio dei Ministri di giovedì. " Il parere del Cts sulle discoteche è una buona notizia e speriamo che sia solo un primo passo verso una maggiore riapertura, considerato anche il quadro epidemiologico attuale che vede oltre 85 milioni di dosi somministrate e quasi 43 milioni di cittadini immunizzati ", ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che spera come si possa lentamente ritornare alla normalità. " Una prima risposta doverosa ad un comparto economico che coinvolge oltre tremila attività e 100mila occupati ".

Cosa chiede il Cts

Attenzione a farsi prendere da facili entusiasmi, però: non è stato dichiarato ma sarà una sorta di "prova" per capire se la riapertura di luoghi di aggregazione come le discoteche potrà far tornare (o meno) a circolare il virus ed in quale misura. Ipotizzabile nuove chiusure o restrizioni qualora la situazione epidemiologica dovesse cambiare rispetto al quadro attuale. È per queste ragioni che il Cts predica cautela ed iniziare con una capienza ridotta. La formuala è sottintesa: si entrerà soltanto con Green pass (tampone o vaccinazione). Come si legge su Repubblica, la riapertura è considerata " con una progressiva gradualità anche tenendo conto della necessità di valutare l’impatto delle misure già adottate ". Oltre alla capienza ridotta, dovranno essere " presenti impianti di areazione senza ricircolo d’aria ", oltre all'obbligatorierà dei bicchieri monouso. La mascherina andrà sempre tenuta tranne quando si balla.

"Inaccettabile"

" Un primo segnale positivo ", ha commentato i il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sul via libera del Comitato tecnico-scientifico alla riapertura delle discoteche in zona bianca. Favorevole alla decisione anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che su Twitter ha scritto come " il parere del Cts sulla riapertura delle discoteche è un segnale importante che ci fa ben sperare su una ripresa al 100% di tutte le attività che ancora aspettano di ripartire. Va detto: con l'incremento del #greenpass e dei #vaccini tornare alla normalità è possibile ".