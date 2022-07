"Siamo al 400% della capienza...". Senza hotspot, è emergenza sbarchi a Pantelleria

Tutta l'attenzione dei media è concentrata su Lampedusa, dove gli sbarchi si susseguono senza soluzione di continuità. Anche ieri, sull'isola più grande delle Pelagie sono arrivati 72 immigrati a bordo di un barcone di 9 metri partito da Chebba, in Tunisia. Sono stati intercettati dalla motovedetta Cp308 della guardia costiera a 20 miglia dalla costa e vanno ad aggiungersi agli oltre 300 che erano già presenti nell'hotspot, mentre dal Viminale continuano a effettuare i trasferimenti per andare a riempire i centri di accoglienza sparsi sul territorio italiano. Ma se a Lampedusa, dopo le proteste e lo scandalo, la situazione è stata riportata in una condizione di controllo, lo stesso non accade a Pantelleria, isola dimenticata che deve far fronte a un flusso migratorio per il quale non è attrezzata.

113 migranti per 28 posti: centro di accoglienza pronto a esplodere

La piccola isola sorge nel mezzo del canale tra la Sicilia e la Tunisia e si trova più vicina alle coste di quest'ultima rispetto al Paese di appartenenza. Non è difficile capire cosa significa questo per i flussi migratori: quando ci sono buone condizioni meteomarine, come in questi giorni, gli sbarchi sulla piccola isola sono ripetuti e quotidiani. Nella sola giornata di ieri, sull'isola pantesca sono sbarcati 108 immigrati con 9 diversi eventi, che si sono aggiunti allo sbarco del giorno precedente. Così, ora, nell'unico centro di accoglienza approntato sull'isola di Pantelleria, che non è un hotspot, si trovano 113 persone, su una capienza massima di 28 ospiti. A questi, poi, si vanno ad aggiungere ulteriori 20 migranti che questa mattina sono stati intercettati da una motovedetta della capitaneria di porto a bordo di un'altra imbarcazione. Dei 113 ospiti della caserma Barone, 5 sono risultati positivi al Covid.

Senza hotspot, nessun servizio di sicurezza straordinario