La virologa Viola: "Siamo fuori dalla pandemia ma..."

Gli esperti iniziano a concordare su un punto: " Siamo fuori dalla pandemia ". È quanto ha dichiarato Antonella Viola all'Ansa, ribadendo un concetto già espresso da Alberto Zangrillo poche poche ore prima. " Ci siamo svegliati in un nuovo giorno in cui conviviamo con un nuovo virus e di conseguenza ogni tanto dovremmo usare le mascherine nei luoghi chiusi, dovremmo usare i green pass ancora per un po', ma abbiamo avuto un'estate normale, siamo qui a chiacchierare tranquillamente ", ha proseguito l'immunologa dell'università di Padova, mostrando un certo ottimismo.

La nuova fase che si è aperta è quella della convivenza con il virus, che non dovrebbe più far ripiombare l'Italia delle gravi crisi vissute fino a pochi mesi fa. Ora, come sostiene Antonella Viola, bisogna salvaguardare la salute mentale delle persone: " Non dobbiamo continuare a pensare che siamo ancora in emergenza, perché altrimenti la vera emergenza diventerà l'ansia da pandemia nelle persone ". Il risultato raggiunto e l'uscita dalla fase più grave sono da imputare soprattutto all'elevata percentuale di vaccinati nel Paese, che si è ottenuta anche grazie agli interventi costanti dei virologi che, attraverso i media, quotidianamente spiegano i vantaggi della vaccinazione. Il merito va a loro e a chi " ogni giorno è stato lì a dire che i vaccini sono sicuri, non modificano il Dna e così via ".

Per Antonella Viola, l'errore è stato non portare prima la scienza in televisione, perché " ci siamo trovati completamente impreparati quando è scoppiata la pandemia: non avevamo un piano pandemico, le mascherine ". Siamo stati travolti da un'emergenza di cui nessuno sospettava, che è stata pagata a caro prezzo. Uno sbaglio da non ripetere, facendo tesoro di quanto imparato nell'ultimo anno e mezzo, anche a livello di informazione mediante gli scienziati.