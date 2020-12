Silvio Berlusconi videochiama Fedez e la Ferragni: "Complimenti per l'Ambrogino"

Nonostante il momento particolare vissuto dall'Italia e dalla Lombardia, Milano non ha voluto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna dell'Ambrogino d'oro, che come ogni anno si è svolta a Palazzo Marino nel giorno di Sant'Ambrogio, il 7 dicembre. Quest'anno l'evento ha avuto un'ampia eco mediatica perché una delle onoreficenze è stata attribuita ai Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono stati omaggiati del prezioso riconoscimento per il loro contributo importante durante la prima fase dell'epidemia di coronavirus. Oggi, il presidente Silvio Berlusconi ha voluto congratularsi personalmente con la coppia con una videochiamata.

Sono tanti i personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati omaggiati nel corso degli anni dal Comune di Milano. Tra i più noti si ricordano Massimo Bottura, Letizia Moratti, Elio e le Storie Tese. Ma anche Vinicio Capossela, Dario Fo e Robert De Niro. Quest'anno a ricevere l'Ambrogino d'oro è stata anche la coppia più glam del Paese. Dal loro appartamento di City Life, quartiere chic e moderno di Milano, i due hanno messo in piedi un vero e proprio impero economico ma si sono anche impegnati attivamente per aiutare il Paese nel suo momento di massima difficoltà. " Durante la prima fase dell'emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città. Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull'importanza di osservare le regole per contenere il contagio. Con altruismo unito a senso pratico, hanno lanciato una raccolta fondi per l'ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele. A questo risultato straordinario si aggiunge l'impegno come volontari dell'iniziativa 'Milano Aiuta'. Preparando la spesa e pedalando per la città per consegnare cibo alle famiglie in difficoltà, hanno mostrato quanto sia importante, anche con gesti semplici, porgere la mano ai più fragili nel segno di un autentico spirito ambrosiano ", si legge nelle motivazioni del premio.