Ambrogini in streaming: medaglia ai medici caduti

L'applauso più lungo sarà per la Grande Medaglia alla memoria dei medici e infermieri che hanno combattuto in prima linea la battaglia contro il nemico invisibile e sono caduti in servizio, contagiati loro stessi dal Covid. La cerimonia degli Ambrogini 2020 si svolgerà questa mattina a partire dalle 10.30 in forma ristretta in Sala Alessi a Palazzo Marino invece che al teatro Dal Verme come era da tradizione. In presenza solo il sindaco Beppe Sala, che aprirà la consegna con quello che potrebbe essere il suo ultimo Discorso alla città (ancora non ha sciolto le riserve sulla ricandidatura), il presidente del Consiglio Lamberto Bertolè, i capigruppo ai due lati del gonfalone e, seduti in sala e opportunamente distanziati, solo i premiati. La consegna delle Civiche benemerenze non sarà aperta al pubblico ma si potrà comunque seguire in diretta streaming sul sito del Comune di Milano. Il sindaco consegnerà 4 Medaglie alla Memoria, 15 Ambrogini e 20 attestati, oltre ai sanitari saranno ricordate altre due vittime del Covid, i tassisti Beppe Allegri e Mauro Resmini che hanno continuato a lavorare durante il primo lockdown e sono morti a causa del virus. Al capogruppo Fdi Andrea Mascaretti che ha proposto con Simone Sollazzo del gruppo misto il ricordo per medici e infermieri resta l'«amarezza che non siano state accolte altre due candidature, l'Ambrogino a tutto il personale medico e ai dipendenti pubblici (Atm, Amsa, vigili ecc.) che anche nei momenti più difficili hanno mandato avanti i servizi essenziali senza i quali la città avrebbe avuto moltissimi problemi». Le altre due Medaglie alla memoria vanno a Cristina Cartafesta, cofondatrice della Casa delle donne, e a Raffaele Masto, scrittore e giornalista di Radio Popolare scomparso il 28 marzo.

Grandi protagonisti dell'edizione 2020 saranno i «Ferragnez», alias l'influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez premiati per la raccolta fondi da oltre 4 milioni di euro che ha permesso di ingrandire la terapia intensiva del San Raffaele e per il supporto a «Milano Aiuta», il progetto di consegna pasti a domicilio ai cittadini in difficoltà promosso dal Comune che (su proposta di Sala) riceverà un Attestato. Tra i premiati con l'Ambrogino ci sono Fabio Concato (che durante la pandemia ha composto una canzone in milanese dedicata agli «Umarell», i pensionati che scrutano i cantieri), l'ex direttore del Piccolo teatro Sergio Escobar, il fondatore della Compagnia delle Opere e della Fondazione per la sussidiarietà Giorgio Vittadini, il promoter di grandi concerti e presidente di Slow Music Claudio Trotta. E ancora: la direttrice del carcere di Bollate Loredana Bulgarelli, La scienziata Elisabetta Dejana, i fondatori del Centro dell'incisione Alzaia Naviglio Grande, Gigi e Gabriella Pedroli. I 20 attestati andranno tra gli altri a Daniela Bertazzoni, gestore del Grand Hotel et de Milan, al blog di architettura Urbanfile che da anni racconta e svela in anticipo i progetti che ridisegneranno la città, al Terzo reparto Mobile della Polizia di Stato, a Mamme a scuola onlus e all'associazione Agiamo che si prende cura dei Giardini Montanelli.