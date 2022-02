L'aggressione choc al sindaco: malmenato nella casa comunale

Brutale aggressione in serata per il sindaco di Dasà, piccolo centro della Calabria. Ancora non sono state chiarite le dinamiche ma, stando alle prime testimonianze, Raffaele Scaturchio pare sia stato aggredito da quattro persone, al momento ignote, che si sarebbero introdotte all'interno dell'edificio municipale. I quattro non avrebbero avuto esitazioni una volta dentro la casa comunale, raggiungendo rapidamente l'ufficio del sindaco, situato al primo piano dello stabile. In quel momento. Raffaele Scaturchio si trovava in riunione con alcuni tecnici.

La ricostruzione fatta dai testimoni riporta che le quattro persone avrebbero inizialmente aggredito verbalmente il primo cittadino, per poi passare alle mani, con una reazione fisico nei confronti del sindaco. Non è ancora chiaro quale sia il movente dell'aggressione, sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine. Da quanto si è potuto apprendere contro il sindaco sarebbero stati scagliati anche alcuni mobili della stanza, oltre ai suppellettili presenti nell'ufficio e ai documenti che si trovavano sulla sua scrivania. L'allarme è scattato nell'immediato ma quando i carabinieri hanno raggiunto la casa comunale dei quattro balordi non c'era già più traccia.

Le condizioni di Raffaele Scaturchio non sarebbero gravi, nonostante il sindaco sia stato raggiunto da un oggetto alla testa. L'uomo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Vibo Valentia per ricevere le cure necessarie. Il sindaco lamentava forti dolori, soprattutto alla testa. La versione locale della Gazzetta del sud riporta che i quattro aggressori sarebbero originari del vicino paese di Acquaro.