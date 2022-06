Sesso in cambio di ticket. Un video incastra il sindaco dem

Caos a Pozzuoli, dove l'ex sindaco Vincenzo Figliolia, che domenica è stato rieletto in consiglio comunale con il record di preferenze, è finito nel mirino della procura per concussione sessuale e peculato. Come riporta il Fatto quotidiano, infatti, esisterebbe un video in cui l'ex primo cittadino del comune campano si intrattiene in rapporti intimi con una donna. Secondo l'accusa, Vincenzo Figliolia avrebbe ceduto dei buoni pasto (non di sua proprietà) in cambio di rapporti sessuali durante il periodo della pandemia.

La vicenda sarebbe emersa grazie a un sistema di telecamere che la Guardia di finanza aveva posizionato nell'ufficio del sindaco nell'ambito di un'altra inchiesta, quella principale, relativa a presunte irregolarità in alcuni appalti del rione Terra della città. Sono tre in totale gli episodi che vengono contestati a Vincenzo Figliolia dai pm Stefano Capuano e Immacolata Sica, che sottolineano come la donna beneficiaria dei buoni pasto, non avrebbe nemmeno avuto diritto a ottenerli, in quanto percepirebbe già il reddito di cittadinanza.

" Quanto alla sussistenza del fumus del reato di concussione sessuale si osserva brevemente che in tutte le occasioni di incontro sopra indicate la donna ha sempre manifestato il proprio disagio economico chiedendo espressamente aiuto ", si legge nel decreto dei magistrati. La donna si sarebbe rivolta direttamente al primo cittadino per ricevere supporto, anche se non direttamente chiedendo i buoni pasto. Come specificano i magistrati, " il sindaco ha sempre palesato di essere ben a conoscenza della sua condizione di difficoltà economica " e non avrebbe mai obbligato la donna a fare alcunché.