"Il sistema ha la regola del 3": ecco l'ultima verità di Palamara

Luca Palamara è tornato a parlare in diretta a Non è l'Arena dopo la pubblicazione del libro Il sistema, scritto da Alessandro Sallusti, in cui il direttore de Il Giornale ha raccolto le verità del magistrato sui retroscena della magistratura italiana. Luca Palamara ha scoperchiato il vaso di Pandora e ha generato il coas nelle procure del Paese. Dopo aver raccontato le sue verità, il magistrato si è detto disponobile a mettersi completamente al servizio della magistratura per ridare dignità e credibilità all'organizzazione e fare finalmente luce su tutte le zone d'ombra. " Io mi sono messo a disposizione, anche io ho letto i giornali e ho letto che ci sono state addirittura richieste da parte alcuni esponenti politici, anche ex magistrati, di fare la conta per evitare di farmi andare ", ha dichiarato Luca Palamara da Massimo Giletti a proposito dell'audizione saltata in Commissione antimafia.

" Quello che dovevo raccontare del mio libro non ho nessuna difficoltà a raccontarlo in sede di audizione antimafia. Anzi, potrebbe essere anche quella l'occasione per affrontare dei temi che nell'ambito dell'esperienza consiliare abbiamo trattato sui rapporti Stato-mafia, sui mandanti delle stragi, su importanti esposti fatti dalla famiglia Borsellino ", ha proseguto il magistrato a Non è l'Arena. Luca Palamara ha anche confermato il cambio di capo di imputazione a suo carico da parte della Procura che sta conducendo l'indagine: " Sì, la procura di Perugia ha modificato il capo d'imputazione nei miei riguardi, ora è corruzione in atti giudiziari. Ma non ne voglio parlare ".

L'indagine è stata possibile grazie all'utilizzo di un trojan installato nel telefono di Luca Palamara, che però nutre qualche dubbio in merito al suo corretto funzionamento: " È uno strumento che rischia di funzionare a intermittenza, alcune volte la voce si sente chiara e altre volte no, alcune cene le riprende e altre no. Io ho il massimo rispetto di chi indaga e di chi ha svolto indagine. La guardia di finanza è fatta da persone perbene, può capitare di sentire male le persone ".