Elenco, "panchina" e penalità: cosa cambia per AstraZeneca

AstraZeneca è " sicuro ed efficace ". Nel pomeriggio di ieri è arrivata la tanto attesa presa di posizione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che dopo lo stop preventivo ha confermato fiducia nel vaccino in questione. Dunque da oggi ripartiranno le somministrazioni dell'antidoto che ha subito una sospensione di 4 giorni a causa di sospette reazioni: appena il Comitato per i farmaci ad uso umano rilascerà il proprio parere, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) procederà a revocare il divieto d'uso di AstraZeneca e di conseguenza consentirà di riprendere una completa campagna vaccinale verso le ore 15. Ma ora non c'è tempo da perdere: bisogna accelerare su questo fronte e recuperare i giorni che hanno inevitabilmente rallentato la corsa contro il Coronavirus. Per questo c'è già un piano ben preciso contro i diffidenti.

Il piano pro-AstraZeneca

La strategia per riprendere a pieno ritmo le somministrazioni prevede dei punti cardine ben precisi: un sistema di panchina per sostituire in corsa chi non dovesse presentarsi dopo la prenotazione; un meccanismo di penalizzazione che "condannerà" chi rifiuta AstraZeneca ad aspettare gli ultimi giorni delle vaccinazioni (fine 2021); una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini e spingerli a capire che tutti i vaccini sono sicuri. Non sarà però affatto facile recuperare la fiducia dei cittadini che avevano riposto grandi aspettative verso la scienza e ora si sono visti avviliti dopo lo stop arrivato nei giorni scorsi. " Attraversare la strada è molto più rischioso che vaccinarsi con AstraZeneca ", è il messaggio che il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive, vuole far passare.

Il sistema di panchina

Il timore è sotto gli occhi di tutti: una notevole mole di italiani che decide di fare un passo indietro e non sottoporsi alla somministrazione dopo il polverone alzato. La macchina così si incepperebbe e i ritardi si prolungherebbero in maniera piuttosto pericolosa. L'imperativo per evitare tutto ciò è il seguente: avere sempre qualcuno da vaccinare. Per questo diverse Ragioni si stanno preparando a un piano di overbooking per sostituire chi eventualmente non si dovesse recare al centro vaccinale nonostante la prenotazione effettuata. Parallelamente, come riporta Il Messaggero, ci sarebbe un meccanismo di penalizzazione: chi non si presenta dovrebbe aspettare la fase finale della campagna di vaccinazione.

La campagna informativa

Il tema che si vuole far filtrare è che tutti gli antidoti, da AstraZeneca a Pfizer passando per Moderna, sono sicuri. In tal senso la forzista Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, è stata chiara: " Serve una campagna di comunicazione per riprendere le somministrazioni a pieno regime ". Per questo si potrebbe puntare su una potente campagna informativa per scoraggiare le rinunce e convincere quante più persone possibili a sposare la causa del vaccino, magari anche con il ricorso a dei testimonial. Giovanni Toti, governatore della Liguria, ha detto di essere pronto a vaccinarsi con AstraZeneca e ha avanzato una proposta: " Mi auguro che nelle prossime ore tutte le istituzioni, a partire dal presidente del Consiglio e i ministri, lo facciano per dare una dimostrazione pubblica di fiducia nella scienza ".

Stando a quanto riporta La Repubblica, potrebbe nascere una maxi campagna pubblicitaria con lo slogan " Mi vaccino perché... " coinvolgendo famosi personaggi della cultura, del cinema, dello sport, della musica e dell'informazione. L'intento è di affievolire le incertezze dei cittadini grazie alle spiegazioni che i volti renderanno noti nella propria comparsa. I testimonial di eccezione potrebbero essere Francesco Totti e Valentina Vezzali, neo sottosegretaria con delega allo Sport.

Il timore proteste