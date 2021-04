Soluzione salina al posto del Pfizer. Così il medico di base ​ha "vaccinato" 30 pazienti

Avrebbe spacciato una soluzione di acqua salina per una fiala dell'ambitissimo Pfizer-Biontech somministrandola in via endovenosa ai suoi pazienti. Per questo motivo, un medico di base in attività a Falconara Marittima, Sergio Costantini, 68 anni, è indagato per falso ideologico e lesioni in aggravante al ruolo di pubblico ufficiale. Stando a quanto si apprende da Ilfattoquotidiano.it, almeno 30 persone sarebbero state vittime del raggiro.

La soluzione fisiologica spacciata per Pfizer

Una comunissima soluzione di acqua salina spacciata per il miracoloso vaccino anti-Covid. Stando a quanto è emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Ancona, il medico avrebbe iniettato la fisiologica ad almeno una trentina di pazienti pur disponendo di una lauta dotazione di Pfizer-Biontech fornitagli - come da disposizioni governative - dall'Asur Marche. Le persone che avrebbero ricevuto l'inoculazione, ovviamente, erano ignare del raggiro. Per questo motivo, il camice bianco è indagato per falso ideologico e lesioni commesse da pubblico ufficiale. Il suo studio, sito in Falconara Marittima, è stato sottoposto a sequestro. Il movente dell'azione fraudolenta è ancora sconosciuto.

La denuncia dei pazienti

Il magheggio è emerso a seguito della denuncia di tre pazienti. Insospetti dal fatto che il medico si fosse dimostrato piuttosto restio al rilascio delle attestazioni vaccinali, le ingnare vittime si sono rivolte alle autorità per chiedere una verifica sulla condotta ambigua del camice bianco. Successivamente, la Squadra Mobile di Ancona ha identificato circa 30 persone che sarebbero state vittime del raggiro. Il professionista avrebbe chiesto ai pazienti di firmare la liberatoria per l'inoculazione senza poi fornire né dettagli sul richiamo né la ricevuta del vaccino.

"Io ho fatto solo vaccini veri"