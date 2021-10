"Sostituiti da islamici e africani". Il sondaggio choc che allarma la Francia

Un sondaggio realizzato in Francia ha rilevato come circa due terzi della popolazione credano che i cittadini d'Oltralpe bianchi e cristiani siano " a rischio estinzione " a causa dell'immigrazione incontrollata di individui islamici e africani. A rilevare questo dato è stata un'indagine condotta dall'agenzia demoscopica britannica Harris Interactive, che intendeva verificare quanto i francesi credessero alla teoria della " Grande Sostituzione ". Quest'ultima è stata concepita anni fa dallo scrittore transalpino Renaud Camus e denuncia il rischio che l'Europa stia per essere " colonizzata " dai migranti musulmani. La teoria è tornata al centro del dibattito francese con l'ascesa di Éric Zemmour, giornalista nazionalista e probabile candidato all'Eliseo contro Macron.

I sondaggisti di Harris Interactive hanno posto a un campione di cittadini francesi il seguente quesito: " Alcuni parlano di Grande Sostituzione, ossia che le popolazioni europee, bianche e cristiane siano minacciate di estinzione a causa dell'immigrazione musulmana, proveniente dal Maghreb e dai neri africani. Vedete un tale fenomeno? ".

Il 61% degli intervistati ha quindi risposto affermaitivamente, ritenendo non impossibile lo scenario paventato da Camus e Zemmour. Sempre tra gli intervistati che hanno fornito la risposta in questione, il 27% ha affermato di essere " certo " che si verificherà una sostituzione etnica nell'Esagono. Solo per il 39% delle persone è " probabile " o " sicuro " non accadrà la "sostituzione". Il 67% del campione ha poi rivelato di essere " fortemente preoccupato " per la progressiva scomparsa della popolazione bianca e cristiana, mentre appena il 33% ha assicurato di non temere un futuro del genere.

La percentuale di cittadini convinti che la Grande Sostituzione non sia qualcosa di impossibile variava significativamente, hanno rilevato i sondaggisti, in base al credo politico degli intervistati. Oltre il 90% dei sostenitori del partito Rassemblement National di Marine Le Pen ritiene che la sostituzione etnica sia uno scenario altamente probabile, mentre solo il 30% degli elettori dei Verdi condivide questa paura. Tra i sostenitori del partito del presidente Macron, invece, ben il 52% considera come uno scenario probabile la fine della Francia bianca e cristiana.