"Sono sconvolto...": Al Bano svela i retroscena sulla rissa Sgarbi-Mughini

Sui social network ormai non si parla d’altro. La rissa al Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini ha monopolizzato l’attenzione del popolo del web e arrivano nuovi retroscena. I due sono arrivati allo scontro fisico durante il dibattito sulla guerra in Ucraina e il critico d’arte sarebbe addirittura caduto a terra. In attesa della messa in onda della registrazione – in seconda serata mercoledì 4 maggio – è arrivata la testimonianza di Al Bano Carrisi.

Il cantautore di Cellino San Marco era presente all’alterco tra Sgarbi e Mughini, ma non solo. Lo scontro tra i due intellettuali sarebbe scaturito involontariamente da alcune sue considerazioni. “Uno spettacolo non degno di due uomini di cultura” , ha raccontato Al Bano ai microfoni del Corriere della Sera. “Sono abbastanza sconvolto” , ha spiegato l’artista pugliese: “Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia” . Una rissa nata a causa dell’intervento non richiesto di Mughini durante un dialogo tra Al Bano e Maurizio Costanzo su Vladimir Putin.

La voce di “Felicità” ha evidenziato che è stato Mughini ad andare verso Sgarbi, tra parolacce e spinte. “Uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson” , ha rammentato Al Bano, con i vari ospiti dello show di Canale 5 intervenuti per calmare gli animi. Sono volate tante brutte parole, una scena per nulla elegante, ha proseguito l’artista: “Sentire quel tipo di linguaggio neanche da estrema periferia da due uomini di grande cultura”.