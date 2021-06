La ferocia dei ladri: così hanno ammazzato il proprietario

Questa mattina a Piossasco, in via del Campetto 33, nel Torinese, i carabinieri, insieme ai sanitari 118, sono intervenuti per soccorrere il proprietario di un’abitazione, che inizialmente sembrava colto da malore, dopo aver sorpreso alcuni ladri nell'appartamento. Nonostante un tentativo di rianimazione, l'uomo è deceduto. La vittima è un architetto di 50 anni, Roberto Mottura, sposato e con un figlio di 12 anni. Nel corso degli accertamenti i militari hanno trovato un bossolo che sarebbe stato sparato da un malvivente a seguito colluttazione con la vittima, che potrebbe essere stata colpita allo stomaco. L'esame del cadavere è ancora in corso. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino e della compagnia di Moncalieri.

Dalle prime indagini sembra siano almeno due i ladri che questa notte, a Piossasco, si sono introdotti nell'abitazione di un architetto di 50 anni, che dopo aver sorpreso i malviventi è stato ucciso con un colpo di pistola di piccolo calibro sparatogli all'altezza dell'addome. Da una prima ricostruzione, i ladri sono riusciti a entrare nell'abitazione rompendo l'anta di una finestra, che si trova a due metri di altezza dalla strada. Sorpresi subito dal proprietario dentro casa, i malviventi non sono riusciti a rubare nulla. Sull'episodio indagano i carabinieri, con il comandante provinciale Francesco Rizzo che stamattina ha raggiunto il luogo del delitto.