Covid rallenta: calano i contagi. Ma sono oltre 60mila i morti da febbraio

Tornano sotto i 20mila i contagi da coronavirus nel Paese. Oggi, la Protezione civile ha comunicato 18.887 nuovi casi, rilevati su 163.550 mila tamponi. Continuano a essere molto alti i decessi, aumentati di 564 unità nelle ultime 24 ore. A differenza dei giorni precedenti, oggi si è invertito il trend dei ricoveri, che torna a essere positivo con un saldo di +233 posti letti occupati nei reparti di medicina Covid. Prosegue, invece, il calo occupazionale delle terapie intensive, dove c'è stata una diminuzione di 63 pazienti.

L'aumento di ricoveri nel Paese oggi è dovuto all'incremento record in Campania, che oggi ha segnalato un saldo positivo di 358 ricoverati. Probabilmente è frutto di un riconteggio per un errore nel report di ieri, dove era segnalato un decremento di 441 ricoveri. Al di là dei dati falsati della Campania, è il Lazio la regione che oggi segna il saldo positivo più elevato con un incremento di 61 nuovi ricoveri nei reparti coronavirus. Crescono sensibilmente i ricoveri anche in Puglia (+37), in Emilia Romagna (+29) e in Veneto (+12). L'incremento è stato registrato anche in Sardegna, Umbria, Trento, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Marche. La Lombardia, invece, continua ad alleggerire la pressione sulle sue strutture sanitarie grazie a un decremento di 182 pazienti ricoverati in terapia ordinaria Covid. Saldo negativo lo registrano anche Piemonte, Sicilia, Liguria, Basilicata, Toscana, Abruzzo, Molise e Valle d'Aosta.

Molto più contenuti gli aumenti dei ricoveri nelle terapie intensive del Paese, dove solo cinque regioni hanno segnalato un saldo lievemente positivo rispetto a ieri: Calabria (+3), Lombardia (+2). Molise, Bolzano e Friuli Venezia Giulia hanno comunicato un incremento di un solo paziente rispetto alle 24 ore precedenti. La Puglia, invece, segnala il decremento record della giornata con una diminuzione di 17 posti letto occupati rispetto a ieri. In Campania, invece, sono stati segnalati 10 posti liberi in più rispetto a ieri, uno in più rispetto al Lazio e la Toscana. Segnalano un decremento anche tutte le altre regioni.

L'aumento maggiore di decessi lo riporta anche quest'oggi la Lombardia, che nel bollettino segna 140 vittime in più rispetto al giorno precedente. Segue l'Emilia Romagna con 88 decessi. Staccato il Piemonte con 55. Sono 37, invece, i decessi in Veneto, uno in più rispetto alla Sicilia. La Campania ne ha riportati 32, la Toscana 28. Tutte le regioni anche oggi hanno riportato un incremento di decessi rispetto al giorno precedente, portando il saldo totale del Paese a 60.078 decessi dall'inizio dell'epidemia di coronavirus dello scorso febbraio.