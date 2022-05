Spaccio di droga, rapper milanese in manette

I poliziotti hanno fatto scattare il blitz a scambio avvenuto. Quando la droga era già passata di mano in mano. A finire in manette, nella mini-retata avvenuta nei giorni scorsi a Quarto Oggiaro, anche il rapper Nuflex, noto sulla scena milanese e con un discreto seguito tra i giovanissimi. Il 24enne è stato arrestato dalla Sesta sezione della squadra Mobile di Milano insieme ad altre due persone per lo spaccio di 380 grammi di cocaina.

Durante un pattugliamento in via Marcantonio Colonna, gli agenti avevano notato l'artista insieme a un 44enne, anche lui con precedenti per droga. I due erano davanti a uno stabile in attesa di qualcuno: un comportamento sospetto che ha indotto gli uomini della polizia a monitorare la situazione. Secondo quanto ricostruito dagli stessi agenti, sul luogo era poi sopraggiunta un'auto guidata da un altro 24enne con precedenti per reati contro il patrimonio.

Il giovane - a quanto si apprende - è stato avvicinato dal rapper che, salito a bordo del mezzo, ha ricevuto dal conducente un pacco ed è poi entrato in un palazzo con il 44enne. Dopo alcuni minuti è sceso nuovamente in strada con in mano una busta che, questa volta, ha consegnato lui al conducente dell'utilitaria. A scambio avvenuto, si sono divisi. Avendo intuito una possibile cessione di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno dunque fatto scattare il controllo.

Una volta bloccati i due, gli agenti hanno perquisito la vettura: nascosta sotto il sedile, è stata trovata la busta ricevuta in consegna poco prima con all'interno oltre 8 mila euro in contanti. Nella tasca del giubbotto indossato dal rapper Nuflex, invece, sono stati trovati circa 2 mila euro. L'artista 24enne, che ufficialmente lavora come cameriere, e l'altro uomo sono stati dunque fermati. Poi la perquisizione è proseguita nell'appartamento di proprietà del 44enne. E lì, in cantina, dietro a un materasso, i poliziotti hanno trovato il pacco con 380 grammi di polvere bianca. Cocaina.

I tre uomini coinvolti nel blitz sono stati arrestati per per spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Il giudice ne ha ordinato la custodia cautelare in carcere.