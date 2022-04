Spari in pieno centro: paura e sangue nel "salotto" di Pescara

Momenti di terrore in piazza della Rinascita a Pescara, dove un giovane è rimasto ferito da tre colpi di arma da fuoco all'interno di un locale, una rosticceria in cui lavora. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile, in quello che è il centro della vita sociale del capoluogo abruzzese, dove i cittadini si danno appuntamento per una passeggiata in centro o per un aperitivo. Il giovane colpito è stato immediatamente portato via in ambulanza e ancora non si conoscono le sue condizioni, anche se testimoni presenti sul posto riferiscono fosse cosciente all'arrivo dei soccorsi.

Pare che sia stato colpito al collo e al torace e per lui si è reso necessario il trasporto in codice rosso in ospedale, dove ora i medici stanno verificando il suo stato di salute. Il giovane sarebbe stato trasferito in rianimazione. In piazza della Rinascita, nota anche come "piazza Salotto", sono accorse anche le volanti della polizia che ora stanno ricostruendo l'accaduto. Nel momento dell'aggressione, il ragazzo si trovava nel locale insieme alla fidanzata. Lei non è stata raggiunta dal proiettile ma anche per lei si è reso necessario l'intervento delle unità di soccorso a causa di un malore. In un breve filmato del sistema di videosorveglianza che sta circolando su alcune chat, è visibile il giovane che, a terra, cerca riparo dietro al bancone e l'aggressore che, a volto scoperto, gli spara colpendolo alla schiena per poi allontanarsi.

Come riferiscono i media locali, pare che l'uomo che ha sparato 5 colpi di pistola si trovasse in uno dei tavolini all'esterno della rosticceria sotto i portici, quando, dopo un diverbio, ha estratto la pistola. Non è chiaro se tra i due ci fossero acredini passate, qualcuno parla di una lite che si sarebbe consumata nei giorni precedenti. Gli uomini delle forze dell'ordine stanno interrogando i testimoni ma per il momento sembra da escludere la pista dell'esecuzione e del regolamento di conti. L'uomo che ha sparato ora sarebbe in fuga e la polizia ha diramato la massima allerta per la sua cattura. Il tutto si è consumato nell'ora di punta del pranzo dei pescaresi, in una zona centralissima e davanti agli occhi increduli di decine di persone, molti genitori con bambini piccoli, che hanno assistito inermi a una scena terrificante.