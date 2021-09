"Troppo formosa". Boldrini&Co. vogliono abbattere la statua

" Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti! ". È il famosissimo ritornello di una delle più celebri poesie risorgimentali, La spigolatrice di Sapri, composta da Luigi Mercantini in memoria dell'impresa tentata da Carlo Pisacane nel 1857. Sabato a Sapri, in Provincia di Salerno, è stata inaugurata la nuova statua in onore della Spigolatrice, che come viene descritta dal sindaco della città campana Antonio Gentile, è " un’opera di pregio artistico realizzata dall’artista Cilentano Emanuele Stifano, finanziata dalla Fondazione Grande Lucania, dal Parco Nazionale del Cilento Vallo Diano e Alburni e dal Comune di Sapri e illuminata dall’architetto Iolanda Fortunato e dall’ingegnere Marco Frascarolo di grande valenza turistica che arricchisce la nominanda passeggiata Luigi Mercantini ". Ma non tutti hanno apprezzato. Nell'epoca del politically correct e di questa noiosissima ondata censorea e moralistica che investe tutto l'occidente - e che parte da sinistra, è bene ricordare - anche una donna ritratta con troppe forme può apparire per qualcuno offensiva e sessista.

La polemica: "Abbattete quella statua sessista"

A scatenare la polemica è l'ex senatrice del Gruppo Misto Manuela Repetti. In un intervento pubblicato sull'Huffpost, Repetti si dice " inorridita dalla inaugurazione " della nuova statua, tanto da suggerire di " abbatterla " sull'onda della cancel culture. Quale sarà la gravissima colpa di questa statua, appena inaugurata? Ebbene, scrive l'ex senatrice, " la nuova statua (perché ne esisteva già un’altra ben più conforme alla sua storia e al suo ruolo) " si mostra con un " abito succinto, trasparente e con un atteggiamento provocante e lascivo " suggerendo di guardarle il " bel sedere in mostra, tondo e perfetto, nel caso qualcuno non lo avesse notato ". Ovviamente dopo il sedere, prosegue, "il mio occhio è finito sui partecipanti: c’era chi sembrava quasi imbarazzato, almeno spero... chi sembrava fosse rapito dalle curve marmoree della statua (e non gli si può fare colpa)… e chi con la mano sul petto da quell’immagine riusciva a trarre un sentimento di patriottismo" . Una donna sensuale? Che scandalo! Il commento della ex senatrice ha scatenato, a sua volta, un dibattito sui social, fra chi non trova nulla di così lascivo e provocante nell'opera e chi, invece, sostiene la tesi di Repetti.

Anche le solite Boldrini e Cirinnà si scagliano contro la statua sessista. " È un'offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare - scrive su twitter l'ex presidente della Camera Laura Boldrini - Ma come possono perfino le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato? Il maschilismo è uno dei mali dell'Italia ". " A Sapri uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati. Questa statua della Spigolatrice nulla dice dell'autodeterminazione di colei che scelse di non andare a lavoro per schierarsi contro l'oppressore borbonico. Sia rimossa! ", chiede la collega di partito Monica Cirinnà.

Il sindaco di Sapri difende la statua: "Opera realizzata con maestria, impeccabile"