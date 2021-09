Spunta la "data X" delle riaperture: ecco quando

“Se il 15 ottobre si avranno numeri bassi di ricoveri in ospedale si potrà continuare così, sulla strada delle riaperture e del ritorno alla vita normale” . Guido Rasi, consulente del commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ed ex direttore esecutivo dell'agenzia europea del farmaco Ema, è intervenuto nel corso della trasmissione di Rai3 Agorà. Il consigliere scientifico si è detto ottimista in vista dell’arrivo della stagione fredda. Il decreto del governo con l'estensione del Green pass sembra dare i frutti sperati e potrebbe, secondo Rasi, “scongiurare l'obbligo vaccinale” . Al massimo, per l’esperto, si potrebbe forzare su alcune categorie specifiche. Il consulente di Figliuolo ha fatto sapere di essere perplesso sul fatto che le forze dell’ordine e i militari non sono ancora tutti vaccinati. “Non posso pensare a un poliziotto – ha sottolineato – che va a salvare qualcuno e poi lo infetta” .

Sulla terza dose da somministrare a tutta la popolazione Rasi è cauto, poiché si tratta di un impegno notevole, sia dal punto di vista logistico sia economico. Molto probabilmente con il tempo ci si arriverà, perché il Covid-19 è duro da sconfiggere e non dà tregua, ma per il momento i tempi non sono ancora maturi. Il Green pass, comunque, sta funzionando e permetterà di dare un'accelerata sulle riaperture. Dai dati emersi sembra che le persone dotate della certificazione verde abbiano un rischio quindici volte ridotto di contagiarsi e di infettare gli altri. Di conseguenza, ci sono poche probabilità che si possano intasare nuovamente i reparti ospedalieri. La preoccupazione maggiore del Comitato tecnico scientifico e del governo è proprio questa: trascorrere un inverno con gli ospedali al collasso.