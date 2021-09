Orlando alza l'asticella: "Obbligo vaccinale? Non lo escludo"

L'ipotesi dell'obbligo vaccinale, ormai, non è più un tabù. Governo ed esperti ne parlano apertamente da giorni come step successivo all'estensione del Green pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Ne ha fatto cenno Andrea Orlando, ministro del Lavoro, in un'intervista a La Stampa e ne ha parlato anche il medico Massimo Galli in un recente intervento a Otto e mezzo, il programma di informazione di Lilli Gruber.

Il virologo ha accolto con soddisfazione le nuove misure di implementazione del Green pass: " Tutto lo scalpore che suscita dovrebbe aiutare molti indecisi a prendere la decisione di vaccinarsi ". Ma Galli ha anche bocciato l'ipotesi dei tamponi gratuiti, perché " è difficile pensare che le persone possano andare avanti a lungo tamponandosi ogni x giorni ". Rendere il vaccino obbligatorio può essere una soluzione per Massimo Galli: " Non escludo che prima o poi ci si arriverà. Dipenderà da quante persone si vaccineranno nei prossimi tempi ". Una decisione che richiederà tempo, che non può essere immediata come l'estensione del Green pass.

A confermare l'ipotesi di una possibile discussione aperta sull'obbligo vaccinale sono arrivate anche le parole del ministro Andrea Orlando. " Quella è un'ipotesi che non può essere esclusa, ma mi auguro di non arrivare a quel punto, per non scavare una trincea ancora più profonda nella nostra società, tra vaccinati e non ", ha detto a La Stampa il titolare del dicastero di via Vittorio Veneto. I tempi sono prematuri per disegnare le linee guida. Ora il governo vuole aspettare gli effetti dell'estensione del Green pass per capire in quale direzione muovere il passo successivo: " Stiamo dando una bella spinta e credo che nei prossimi giorni i numeri mostreranno un risultato positivo ".

L'esecutivo di Mario Draghi, quindi, non arretra e non si fa intimidire dai no vax e dai no Green pass che non fermano le loro proteste nelle piazze. Tanti i lavoratori che, senza certificato vaccinale, verranno lasciati a casa senza stipendio, sospesi dalle loro mansioni in attesa che abbiano il Green pass o che finisca l'emergenza. " Riteniamo che ci siano tutti i presupposti giuridici perché questo strumento sia utilizzato, abbiamo chiarito con nettezza che l'obbligo non può essere collegato a procedure disciplinari o rappresentare un rischio di licenziamento ", ha chiarito Andrea Orlando davanti alle proteste ma ha precisato: " Capisco la preoccupazione di chi non è vaccinato ma credo sia giusto considerare anche la preoccupazione di chi è vaccinato e vuole andare in ufficio con tranquillità ".