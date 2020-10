Come stanno davvero le cose: "Terapie intensive usate al 18%"

" Dobbiamo dare un messaggio chiaro al Paese e tranquillizzare i cittadini ". A dirlo è il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione operativa con i presidenti delle Regioni, ritrovatisi in videoconferenza per discutere di test, terapie intensive e risorse ospedaliere.

Le terapie intensive

Sulle terapie intensive, la situazione sembra sotto controllo: " Sono immediatamente attivabili in tempo reale oltre 10.300 posti di terapia intensiva, tra quelli già attivi nelle singole Regioni e quelli attivabili grazie ai materiali inviati dal commissario" , precisa Boccia. E, stando a quanto appreso dalle principali agenzie, la situazione sarebbe stata confermata dai dati forniti dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, che nel corso della riunione ha precisato: " Dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti letto attivati è pari al 22% che scende al 18% attivando tutte le postazioni attivabili ". Inoltre, per poter distribuire i pazienti tra i vari ospedali, così da evitare il sovraccarico di una struttura, sono state inviate delle mail " alle Regioni, con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive". Appena avremo raccolto i loro riscontri- precisa Arcuri- procederemo con una nuova distribuzione di materiali ". Al momento, la situazione sembra sotto controllo, dato che " sono attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva e le Regioni si stanno già attrezzando per attivarli; sono già nelle disponibilità altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione ".

I tamponi

Sui tamponi, inoltre, il commissario all'emergenza rivela che " ieri abbiamo raggiunto un picco di 199mila tamponi processati, 15 milioni in totale dall'inizio dell'emergenza ". Oggi, in Italia, si potrebbero fare " oltre 500mila test al giorno, di cui 300mila molecolari al giorno" . E precisa: " sui test molecolari è già pronta una nuova richiesta d'acquisto, ma serve identificare il quantitativo per evitare di comprare una dotazione che poi nei fatti non viene utilizzata; per questo chiediamo un riscontro alle regioni ". In arrivo anche " altri 10 milioni di test rapidi su tampone nasofaringeo " ed è già pronto il contratto per una " fornitura di 1,2 mln di tamponi a settimana ". In base anche alla possibilità di effettuare i test, bisogna decidere se procedere in questo modo o se modificare il fabbisogno: " In questo caso, comunicatecelo e adattiamo le forniture ", incalza Arcuri.