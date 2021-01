Strana schiuma in mare "Ecco che cosa c'è dietro"

Degli strani mucchietti di schiuma bianca si sono materializzati nei giorni scorsi lungo le coste del litorale abruzzese, nella zona di Francavilla. A notarlo sono stati alcuni residenti che, preoccupati dalla presenza anomala di questi massi spumosi sulla battigia, hanno inodato di segnalazioni la pagina Facebook del gruppo ambientalista locale affinché facesse luce sulla vicenda. Ma di che fenomeno si tratta?

La spiegazione del WWF Pescara-Chieti è arrivata in men che non si dica sedando alla svelta le preoccupazioni dei francavillesi. " Il 2020 - scrivono gli ambientalisti sui social - si è concluso, proprio nell’ultimo giorno dell’anno, con questa presenza sul nostro litorale. Tranquillizziamo, per quanto possibile, i cittadini allarmati che si sono rivolti anche a noi: gli studi su questo fenomeno, che non sta riguardano la sola costa abruzzese, condotti da diverse agenzie regionali per la tutela dell’ambiente, assicurano che si tratta di un evento naturale ”.

