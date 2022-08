"Devi rispettarmi...". E lo straniero fa scattare la violenza

Uno sguardo di troppo, involontario. E poi l'aggressione e la successiva rapina, iniziata con un pugno da dietro ben assestato al grido di "You must respect me" (ovvero "Devi rispettarmi"). Protagonista della vicenda, un 54enne di Firenze che pochi giorni fa è stato improvvisamente aggredito (e rapinato) da un extracomunitario mentre portava a passeggio il cane sul Lungarno dei Pioppi, nel capoluogo toscano.

Come riportato da La Nazione, l'uomo stava camminando verso il parco delle Cascine tenendo al guinzaglio il proprio animale domestico, quando avrebbe notato poco distante un giovane africano in evidente stato di alterazione. A quel punto avrebbe deciso di transitare altrove, ma la precauzione si sarebbe rivelata inutile: lo straniero lo avrebbe raggiunto e lo avrebbe colpito alle spalle con un cazzotto, sfilandogli gli occhiali. E davanti alla richiesta di spiegazioni avanzata dal malcapitato, avrebbe motivato il suo gesto con un'occhiata di troppo lanciata in precedenza dall'aggredito, pronunciando in inglese la frase con cui lo invitava a portargli rispetto.

L'episodio non sarebbe tuttavia finito qui: il rapinato ha tentato di far ragionare l'interlocutore, chiedendogli di restituire il bene sottratto e minacciando di avvertire in caso contrario le forze dell'ordine. E per tutta risposta, l'extracomunitario si sarebbe allontanato per poi comparire di nuovo dopo pochi minuti, brandendo una bottiglia di vetro a mo' di arma.

Solo la prontezza della persona, che mentre chiamava i carabinieri ha pensato bene di allontanarsi, ha evitato il peggio. I militari gli hanno suggerito di sporgere denuncia e il cittadino starebbe valutando anche questa opzione. Non si tratta peraltro di un caso isolato: i residenti hanno più volte denunciato anche negli ultimi mesi i problemi di sicurezza evidenziati nella area a ridosso del centro storico, invitando l'amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Dario Nardella a trovare una soluzione per contrastare il fenomeno.