Stupro nel campus universitario: le violenze choc sulla studentessa. "Si cerca uno straniero"

L'intera comunità universitaria torinese è sotto choc per quanto avvenuto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre nella residenza universitaria "Paolo Borsellino", gestita dall'Edisu, che si trova nelle vicinanze del Politecnico. Una studentessa è stata aggredita da un uomo che si sarebbe introdotto nel campus. I fatti si sono verificati poco dopo la mezzanotte e pare che l'autore dell'aggressione sia un uomo di origine africana.

Si sa ancora molto poco della dinamica, le forze dell'ordine stanno ancora effettuando le indagini sul luogo dell'aggressione ma si indaga per violenza sessuale. Quel che si sa al momento è che la vittima è una giovane ragazza di Messina che si trova a Torino per ragioni di studio e che al momento si trova ricoverata in ospedale. Edisu ha messo a disposizione dei suoi genitori una stanza per tutto il tempo che sarà necessario per stare al fianco della studentessa. Una prima ricostruzione è stata fatta dalla ragazza stessa. Ha raccontato alle forze dell'ordine di aver sentito bussare alla porta e, credendo che si trattasse di un altro studente, non si è posta troppe domande e ha aperto, trovandosi però davanti il suo aggressore. La giovane sarebbe stata colpita con violenza alla testa dall'uomo, che le ha provocato un trauma cranico, e poi sarebbe stata violentata.

Alcuni studenti hanno raccontato di aver sentito bussare anche alle loro porte. Se le riprese delle telecamere dovessero confermare che a bussare è stato lo stesso uomo, significherebbe che l'aggressore non ha scelto la sua vittima in modo specifico ma a caso, senza criteri. La vittima ha già dichiarato di non conoscere quella persona. Nel frattempo è caccia all'uomo a Torino: l'aggressore, infatti, non è stato rintracciato e si stanno analizzando tutte le immagini disponibili delle telecamere di sorveglianza per cercare di tracciarne il percorso e un identikit accurato.