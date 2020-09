Lo studio choc sugli anticorpi: perché il vaccino può essere inutile

Gli anticorpi contro il nuovo coronavirus possono " diminuire significativamente " nel mese successivo alla dimissione dei pazienti contagiati dal Sars-CoV-2. A rivelarlo è uno studio della Nanjing University Medical School in Cina, che ha analizzato per sette settimane i livelli di anticorpi in 19 pazienti con una forma non grave del Covid-19 e in 7 gravemente malati.

I ricercatori hanno reclutato " 26 pazienti con Covid-19 dal 30 gennaio al 25 febbraio 2020, presso l'ospedale affiliato della Xuzhou Medical University e l'ospedale della Torre del Tamburo di Nanchino nella provincia di Jiangsu. I pazienti con sospetta Sars-CoV-2 sono stati confermati dopo due risultati sequenziali di campioni di tratto respiratorio positivi" . A partire dal 25 marzo, tutte le 26 persone considerate sono clinicamente guarite e successivamente sono state dimesse. Nello studio, si legge che, durante il periodo di osservazione stabilito dagli scienziati, " l'80,7% (21/26) dei pazienti ha mostrato una forte risposta di IgM o IgG contro quattro antigeni, mentre tre pazienti (P13, P17 e P18) hanno avuto un livello relativamente basso di risposta anticorpale contro antigeni derivati ​​da proteine ​​spike ". Ma, dopo aver raggiunto il picco, le risposte anticorpali " sono state drasticamente ridotte nel 25% dei pazienti" , mentre i restanti pazienti hanno mantenuto le risposte anticorpali.

La maggior parte dei pazienti ha sviluppato anticorpi, ma " l'efficienza di neutralizzazione del virus di questi è diminuita significativamente dopo appena tre o quattro settimane dopo la dimissione dall'ospedale ". Più dell'80% dei pazienti guariti, infatti, " aveva vari gradi di attività di neutralizzazione e solo una piccola porzione di pazienti ha suscitato un potente livello di attività di neutralizzazione ". Un paziente su 5 non aveva anticorpi in grado di combattere il virus: entro 28 giorni dalla dimissione, le attività neurtralizzanti erano rapidamente diminuite. Questo, secondo gli studiosi, suggerisce " che gli anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 circolanti potrebbero avere un'emivita relativamente breve" .

La ricerca della Nanjing University Medical School conferma i risultati di un altro studio, condotto dagli scienziati del King's College di Londra, che avevano rilevato che " mentre il 60% delle persone infette mostra un livello di anticorpi efficace nelle due settimane dopo la comparsa dei primi sintomi, questi livelli scendono a meno del 17% dopo tre mesi ".