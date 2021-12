"Omicron neutralizza Delta". Cosa può cambiare

Un recente studio, non ancora sottoposto a revisione da parte di altri comitati scientifici nel mondo, attesta che la variante Omicron del Covid " neutralizza la variante Delta ". La ricerca in questione è stata condotta ultimamente dall'Africa Health Research Institute, istituzione scientifica indipendente attiva in Sudafrica, e pare abbia dimostrato che gli individui contagiati da Omicron sviluppino appunto una risposta immunitaria " neutralizzante " contro la temibile variante Delta.

Gli scienziati dell'ente di ricerca sudafricano hanno coinvolto nello studio 15 persone, tra vaccinati e non vaccinati, ma tutte contagiate in precedenza dalla Omicron. Dopo avere prelevato campioni del sangue dei volontari, i ricercatori hanno simulato in laboratorio un contagio da parte della variante Delta contro quelle medesime tracce ematiche. Dopo due settimane di test, gli scienziati africani hanno trovato in quei campioni biologici un aumento di oltre quattro volte degli anticorpi contro il coronavirus, tale da neutralizzare l'infezione di Delta. Nel dettaglio, i volontari guariti da Omicron che erano però già vaccinati hanno prodotto una risposta più forte contro la variante Delta rispetto ai soggetti che non erano immunizzati.

La scoperta per cui il contagio da Omicron rafforzerebbe la risposta immunitaria dell'organismo umano contro la più aggressiva variante Delta ha quindi spinto il professore Alex Sigal, coordinatore della ricerca dell'Africa Health Research Institute, ad affermare: " L'aumento della neutralizzazione della variante Delta nei soggetti infettati da Omicron può comportare una diminuzione della capacità della variante Delta di reinfettare quegli individui ". Il luminare ha poi azzardato la seguente previsione: " Se Omicron si dimostrasse meno patogeno, allora questo potrebbe dimostrare che il corso della pandemia è cambiato: Omicron prenderà il sopravvento, almeno per ora, e potremmo avere meno disagi nelle nostre vite ".

Tuttavia, gl istessi scienziati sudafricani hanno avvertito che una maggiore protezione dalla Delta potrebbe non essere attribuile solo a una guarigione post-infezione da Omicron. A stimolare la risposta immunitaria nei soggetti coinvolti nello studio potrebbero avere contribuito, ipotizzano gli scienziati, anche un precedente contagio ad opera di altre varianti, oppure la campagna d'immunizzazione contro il Covid-19 attualmente in corso.