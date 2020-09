I ladri d'auto non sanno la strada e chiedono indicazioni... alla vittima

Non è facile essere tanto iellati quanto l’uomo e la donna che ieri pomeriggio hanno perso la strada e hanno dovuto chiedere indicazioni.

La coppia si trovava a bordo di una Chevrolet Matiz parcheggiata in un’area in via Tagliamento a Busto Arsizio (Varese) senza sapere da che parte andare per raggiungere la sua meta. Quando i due hanno visto passare vicino alla macchina una signora in compagnia di un uomo hanno quindi colto l’occasione per chiederle aiuto.

La coppia non sapeva però che i passanti, madre e figlio, non si erano avvicinati alla loro automobile per caso. I due erano a bordo del mezzo del figlio quando la donna ha notato la Chevrolet Matiz ferma nel parcheggio. Quell’automobile assomigliava molto alla sua macchina. Sembrava proprio la Matiz che le avevano rubato sei giorni prima, il 14 settembre e per cui aveva sporto denuncia.

Il figlio ha quindi deciso di avvicinarsi all’auto constatando che si trattava proprio del veicolo oggetto di furto.

L’uomo e la donna che occupavano la vettura hanno chiesto indicazioni proprio a lei, alla persona sbagliata, la proprietaria dell’auto sulla quale stavano comodamente seduti.

Di fronte alla coppia in cerca di aiuto, madre e figlio hanno deciso di stare al gioco: hanno fornito le indicazioni stradali e poi hanno seguito la Matiz. Non senza avvertire le forze dell’ordine. Gli inseguitori hanno presto perso le tracce della Chevrolet: i due occupanti infatti si sono probabilmente resi conto di essere stati scoperti e con manovre repentine hanno imboccato strade sconnesse riuscendo a dileguarsi.

A fermarli ci ha pensato la volante della polizia di Busto Arsizio che, grazie alla segnalazione e alle informazioni ricevute dal figlio della vittima relativamente sia alla direzione presa dalla coppia in fuga sia alle fattezze degli occupanti, è riuscita a rintracciare la Chevrolet nei pressi del parco Alto Milanese.

Gli agenti, dopo aver intimato l’alt, hanno identificato le due persone a bordo, un uomo di 40 anni e una donna di 41, residenti in città, entrambi noti alle forze di polizia e con svariati precedenti.

I quarantenni, accompagnati in commissariato, sono stati poi raggiunti dall’uomo che aveva richiesto l’intervento degli operatori. Madre e figlio hanno riconosciuto nei due fermati l’uomo e la donna che poco prima avevano chiesto le indicazioni stradali. La coppia dovrà rispondere all’autorità giudiziaria della ricettazione della Matiz.