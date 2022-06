SuperEnalotto "Super Estate", 300 premi da 50mila euro

L’estate che ci attende sarà da sogno e non solo un momento di svago e relax? Tutto è possibile quando ci si mette di mezzo la fortuna perché è in arrivo l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Super Estate” che assegnerà 300 super premi garantiti da 50 mila euro ciascuno, che si aggiungeranno alla possibilità di vincere il Jackpot milionario: due buone ragioni per provare a sognare in grande.

I tre concorsi speciali oggetto dell’iniziativa SuperEnalotto SuperStar “Super Estate” sono: n.83 di martedì 12 luglio 2022; n.84 di giovedì 14 luglio 2022; n.85 di sabato 16 luglio 2022. È possibile convalidare una giocata sul primo dei concorsi speciali già a partire da mercoledì 8 giugno, all’apertura del concorso n.83. Per partecipare all’iniziativa “Super Estate”, basterà acquistare, dall’ 8 giugno al 16 luglio, una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali interessati dall’iniziativa.

Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ad una o più estrazioni speciali, in base al numero di concorsi per cui si è convalidata almeno una giocata.

In tutti i Punti vendita Sisal d’Italia si possono trovare tanti strumenti di gioco dedicati all’iniziativa: dalle giocate Quick Pick ai Sistemi di Bacheca personalizzati tramite nomi a tema. Disponibile anche la schedina precompilata dedicata nel taglio da 1,50 euro che dà diritto a una combinazione del gioco.

Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da mobile. Con l’app ufficiale SuperEnalotto, sarà davvero semplice, veloce e divertente scoprire se si è uno dei fortunati vincitori.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/