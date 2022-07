SuperEnalotto "Super Estate", vinti 300 premi da 50mila euro

Estate in vacanza senza dimenticare il SuperEnalotto che anche nel periodo estivo continua a regalare premi e sorrisi. E mentre qualcuno sta ancora scegliendo la meta dei propri viaggi, c’è chi sta festeggia grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “SUPER ESTATE”, che ha assegnato nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi (n.83 di martedì 12 luglio, n.84 di giovedì 14 luglio e n.85 di sabato 16 luglio) ben 300 premi garantiti da 50.000 euro ciascuno.

Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, basta verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e indipendenti dai numeri della sestina estratta.

In vetta alla classifica delle regioni che hanno vinto di più c’è la Lombardia seguita al secondo posto dalla Campania e al terzo dal Lazio. Ecco la mappa dell’Italia fortunata e il dettaglio dei luoghi “baciati” dalle vincite.

34 vincite in Lombardia dove le province più fortunate sono state Milano, Bergamo, Monza Brianza, Brescia, Varese, Pavia, Como, Mantova e Lodi.

28 vincite in Campania con le province di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Benevento.

23 vincite nel Lazio dove a festeggiare sono state le province di Roma, Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone.

20 vincite in Emilia Romagna: con Rimini, Ravenna, Parma, Modena, Forlì/Cesena, Ferrara, Piacenza, Bologna e Reggio Emilia.

19 vincite pari merito in Puglia e Sicilia. La Puglia con le province di Brindisi, Bari, Taranto, Foggia, Barletta e Lecce. La Sicilia con quelle di Catania, Ragusa, Messina, Palermo, Agrigento e Trapani.

14 vincite in Veneto. A festeggiare sono state le province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona e Padova.

12 vincite in Toscana con il quartetto di Firenze, Livorno, Prato e Pisa.

9 vincite pari merito in Sardegna e Calabria. In Sardegna sono state le province di Sassari, Oristano, Nuoro e Cagliari. In Calabria invece la fortuna ha baciato le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro.

7 vincite in Piemonte dove hanno festeggiato Cuneo, Torino, Novara e Vercelli.

5 vincite pari merito nelle Marche, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Nelle Marche la fortuna si è fermata a Macerata, Fermo e Ancona: in Friuli Venezia Giulia a Udine, Trieste e Pordenone. Le province che hanno vinto in Liguria sono state Genova, La Spezia e Imperia.

4 vincite in Umbria con Perugia.

2 vincite pari merito in Abruzzo, Molise e Trentino Alto Adige. A vincere sono state le province di Chieti in Abruzzo, di Campobasso e Isernia in Molise e di Trento e Bolzano in Trentino - Alto Adige.

1 vincita in Basilicata con la provincia di Matera.

1 vincita nella Repubblica di San Marino.

20 vincite sono state realizzate online.

59 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.

L’iniziativa “SUPER ESTATE” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50.000 euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/