SuperEnalotto, vinti con la App 133mila euro e il Jackpot vola a 287,7 milioni

Prosegue la caccia al "6" da parte degli appassionati di SuperEnalotto: il numero super fortunato si è “nascosto” ancora nelle estrazione di martedì 11 ottobre e il Jackpot cresce ancora arrivando a 287,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 13 ottobre. La combinazione vincente è stata 1, 33, 35, 39, 46, 58, J 15, SS 48. Ma c’è chi ha festeggiato lo stesso perché un fortunato giocatore online ha centrato - da App SuperEnalotto e con una giocata da 7,50 euro - un punto "5" e ha vinto 133.392,99 euro.

Ancora una vincita online conseguita a breve distanza da quella realizzata nel concorso n. 117 di giovedì 29 settembre 2022: punti 5+1 punti del valore di 261.566,40 euro con una giocata di 5 euro, sempre effettuata tramite ì' App SuperEnalotto, concepita per assicurare ai giocatori un’esperienza distintiva, sicura, omnicanale e user friendly.

Due vincite che testimoniano anche come, con la digitalizzazione, l’esperienza di gioco sia diventata ancora più divertente oltre che sicura, green, di facile utilizzo e che permette a tutti di tentare la fortuna ovunque e in qualunque momento con la garanzia di non perdere la giocata vincente, sempre a disposizione nell’archivio digitale.

SuperEnalotto si sta evolvendo sui canali digitali ed è sempre crescente la percentuale dei giocatori retail Sisal che interagiscono con property digitali. Tra queste anche il sito SuperEnalotto.it recentemente rinnovato nell’architettura informativa per rendere subito disponibili e chiare le informazioni più interessanti per gli utenti e facilitare l’esperienza omnicanale.

Intanto è sempre più grande l’attesa del vincitore del Jackpot milionario con la curiosità si scoprire chi sarà il fortunato premiato dalla dea bendata: anziano o giovane, uomo o donna, di Bolzano o di Catania, chissà… e potrà accadere che sia un giocatore online , sarebbe la prima volta nella storia del popolare gioco.

Sarà il destino a scrivere una nuova pagina nella grande avventura di questo brand iconico che ha saputo attraversare i decenni evolvendosi in un’ottica di omnicanalità, abbracciando un pubblico sempre più vario. Un gioco che continua a tramandarsi di generazione in generazione, grazie alla capacità di rinnovarsi costantemente per essere in sintonia con le evoluzioni di una società che guarda al futuro grazie all’implementazione digitale.