Ancora degrado a Venezia: surfisti indisturbati sul Canal Grande

"A chi li individua offro una cena", aveva scritto ironicamente sui social il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Con questo messaggio esortava a individuare i due giovani che questa mattina hanno percorso il Canal Grande trainati da un motoscafo con le loro tavole da surf. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, gli uomini dell'arma si erano messi alla ricerca dei trasgressori e avevano subito trovato le due piattaforme.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

Più di qualcuno aveva pensato a uno spot pubblicitario o semplicemente alle riprese di un film che avesse come sfondo la laguna, ma non risultava alcun permesso in merito da parte del comune. "Eroi" li ha definiti il sindaco Brugnaro nel suo tweet, in cui annuncia che saranno denunciati come meritano e ringrazia chi ha consentito di dare loro un'identità. Questa mattina il sindaco aveva parlato di loro come di "due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città".

La coppia era stata filmata mentre surfava con delle tavole elettriche tra i vaporetti del Canal Grande. Il video era stato poi pubblicato su Twitter dal primo cittadino con l'invito a collaborare, rivolto a tutti quelli che avessero informazioni in merito. Nella tarda mattina è poi arrivato l'annuncio: "Li abbiamo individuati, le due tavole sono già state sequestrate e fra poco i responsabili saranno tra le nostre braccia: verranno denunciati come meritano". Nella mattinata, quando era ancora in corso la "caccia" ai due, il primo cittadino si era lamentano delle armi "davvero spuntate" in mano ai primi cittadini." Servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica" aveva scritto.

A proposito dei due “eroi” di stamane, li abbiamo individuati!

Le due tavole sono già state sequestrate e fra poco, senza dare ulteriori dettagli, i responsabili saranno tra le nostre braccia: verranno denunciati come meritano!

Grazie a tutti per la collaborazione. — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

Al di là del fatto che siano andati incontro a una sanzione penale per aver messo a rischio la sicurezza della navigazione lungo il Canal Grande, i due si sono presi gioco della città italiana come spesso accade nel nostro Paese. Episodi di vandalismo, soprattutto da parte dei turisti, sono all'ordine del giorno e i cittadini si dicono stanchi della situazione ignobile puntando il dito sull'assenza di controlli.