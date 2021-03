Svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri: arrestato il marito e un conoscente

Svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne assassinata lo scorso 8 febbraio a Faenza. Nel corso della notte, la polizia di Ravenna ha dato seguito a un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex marito della vittima, Claudio Nanni, e di un suo conoscente ritenuto verosimilmente l'esecutore materiale del delitto.

L'omicidio

Ilenia è stata ritrovata senza vita, riversa in una pozza di sangue all'interno della propria cucina, nella mattinata di lunedì 8 febbraio. Ad allertare la polizia sarebbero stati alcuni vicini di casa della donna, spaventati dalle grida provenienti dall'appartamento incriminato. Il killer si sarebbe introdotto nell'abitazione - verosimilmente dal garage - poco dopo l'alba. A quel punto, avrebbe assaltato di spalle la 46enne salvo poi immobilizzarle il capo con una mano e reciderle la gola l'altra. Dopodiché, si sarebbe dileguato. Secondo la ricostruzione ultima degli inquirenti, l'omicidio si sarebbe consumato tra i 4 e i sette minuti: l'assassino avrebbe colto Ilenia attorno alle 6 del mattino. In casa c'era un'amica della figlia Arianna che avrebbe fornito l'identikit del killer.

Il video che incastrerebbe l'ex marito

Un delitto su commissione. Sin dall'inizio i sospetti degli investigatori si sono addensati su Claudio Nanni, ex marito della vittima, che avrebbe arruolato un sicario per uccidere Ilenia. Ad incastrare l'uomo ci sarebbe un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di via Antonio Corbara il giorno dell'omicidio. Le immagini mostrano Claudio Nanni mentre si aggira guardingo attorno all'abitazione della ex moglie, come in un'attività di sopralluogo. Il 53enne è stato arrestato nella notte dalla polizia Ravenna insieme ad un suo conoscente, considerato l'esecutore materiale del delitto.L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna e svolta dai poliziotti della squadra mobile di Ravenna e del Servizio Centrale Operativo di Roma, ha permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dei due.

Il movente