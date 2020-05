La task force di Colao verso la fine del mandato: l'eredità per le fasi 3 e 4

La task force guidata da Vittorio Colao, che si è occupata della Fase 2, sta arrivando al termine del mandato. Domani, i suoi membri si riuniranno in videoconferenza, per mettere a punto le misure necessarie per la Fase 3 e 4, prima dell'addio, che era stato fissato per il 7 giugno. Ma non è detto che l'incarico del gruppo sia concluso, perché il governo potrebbe anche decidere di prolungarlo.

Il gruppo di lavoro era stato istituito lo scorso 10 aprile. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa seguita al decreto, era stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiegando che il Comitato di esperti in materia economica e sociale avrebbe avuto " il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l'emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive ". La squadra iniziale era composta da 17 membri ma, pochi giorni fa, il governo l'aveva integrata con altri 5 esperti, tutte donne. Così, alla task force si erano aggiunte Enrica Amaturo, Marina Calloni, Linda Laura, Donatella Bianchi e Maurizia Iachino, portando a 22 il numero dei componenti del gruppo di lavoro.

Fin da subito, la task force di Colao ha dovuto fare i conti con le altre squadre schierate da Conte per affrontare l'emergenza coronavirus, confrontandosi soprattutto con il Comitato tecnico scientifico, composto da virologi e medici, che hanno dato indicazioni tecniche per la prima fase.

Poi, come ricorda il Messaggero, il 21 aprile gli esperti guidati da Colao hanno fornito un documento contenente le misure per la ripartenza, partendo dalla riapertura delle "attività manifatturiere, le costruzioni e i servizi per un totale di circa 3,5 milioni di lavoratori ". Il gruppo aveva deciso di fissare tre parametri, in base ai quali si sarebbe deciso di fermare nuovamente le zone: un innalzamento dei contagi, la scarsità di posti letto disponibili negli ospedali Covid o nei reparti di terapia intensiva e la mancanza dei dispositivi di protezione avrebbero potuto determinare lo stop.