Morto di cancro. Il web piange il famoso youtuber morto a soli 23 anni

Si è spento all'età di 23 anni lo youtuber Technoblade dopo una e dolorosa battaglia contro il cancro. Il giovane aveva iniziato a caricare video sulla piattaforma Youtube quando era ancora un bambino. Ha da sempre portato uno dei giochi più amati da bambini e non: Minecraft, un sandbox gigantesco in cui puoi costruire, combattere e giocare con i tuoi amici, tutto nella tua personalissima mappa. La spaventosa fama del gioco ( ha venduto oltre 238 milioni di copie ed è disponibile in moltissime piattaforme) ha di riflesso aumentato la fama di Technoblade, che in pochi hanno si è trovato un pubblico di circa 10 milioni di iscritti. suo video più antico risale al 2013, quando ancora Youtube non pagava i propri content creator. Fin da subito, negli occhi di quel bambino, che poi sarebbe diventato uno degli youtubers più forti nella categoria videogiochi, si vedeva la sua passione per il videogioco e la sua immensa creatività.

"Non è per niente semplice - ha scritto qualche giorno prima della sua morte un fan, forse uno dei più affezionati - riuscire a far rimanere incollate allo schermo centinaia di migliaia di persone mentre cerchi di giocare e di intrattenere allo stesso tempo, in questo eri (riferendosi a Technoblade n.d.r.) bravissimo, spero tu possa curarti e tornare presto a pubblicare contenuti".

La battaglia con il cancro e poi la morte

C'ha provato fino all'ultimo, quegli occhi scherzosi che per anni hanno accompagnato milioni di bambini, ormai adulti non ce l'hanno fatta. In pochissime ore la notizia della sua morte, a seguito di un terribile tumore, si è sparsa in tutto il globo. Technoblade. Intanto su Instagram sono comparsi milioni di post con il suo inconfondibile logo, un maialino rosa, pixellato come se fosse un personaggio di Minecraft.

Ad annunciare la morte del giovane youtuber è stato il padre, pubblicando un ultimo, straziante video sul canale prinicipale del figlio, che conta miliardi di visualizzazioni. Le ultime otto ore di vita - continua il padre del ragazzo - le ha passate a scrivere una lettera per i suoi fan, così che io potessi leggervela. “L’anno passato ha avuto molti momenti difficili per nostro figlio mentre combatteva contro il cancro al quarto stadio”, ma non si è lamentato e ha continuato a usare la sua famosa mente strategica per cercare di battere quelle che sapeva essere probabilità quasi impossibili. Il coraggio di mio figlio su questa strada è stata una brillante lezione per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di percorrerla con lui. Grazie per aver condiviso il suo viaggio attraverso tutto questo, mentre faceva il lavoro che amava per i suoi amati fan”.