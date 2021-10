Tempesta solare in arrivo: cosa può accadere

Se stanotte e nelle prossime ore andranno in tilt Gps, ricezione ai telefonini o interferenze nelle comunicazioni radio niente paura, non è un problema dei nostri apparecchi: la colpa sarà per la tempesta solare in atto che colpirà gran parte della Terra.

Il fenomeno solare

Un Halloween speciale, quindi, ma con criticità per chi lavora nel campo della tecnologia: se è vero che nell'emisfero settentrionale si potranno osservare spettacolari aurore boreali, la tempesta geomagnetica in arrivo è tra quelle più potenti ed è classificata come "classe G3" come riportato dalla Nasa che ha lanciato l'allarme. " È quasi Halloween e tutti vogliono sapere: è vero che nessuno può sentirti urlare nello spazio?" , hanno tweettato ironicamente. In pratica, come abbiamo scritto sul Giornale.it, sarà una sorta di remake di quando accaduto ai primi di ottobre: il "brillamento" osservato lo scorso giovedì sulla superficie del Sole è stato causato dalla macchia solare AR2887 nella parte meridionale della nostra stella. Ad una velocità di 1.260km/s sta arrivando di gran carriera producendo una forte vibrazione che ha interessato la superficie solare per intero.

Si tratta dell'espulsione di "massa coronale", cioé enormi quantità di materia che vengono rilasciate nell'atmosfera solare e sono causate da eruzioni solari molto forti e di lunga durata che, poi, si propagano su larga scala producendo i fenomeni che abbiamo descritto all'inizio. In pratica lo spazio viene invaso da tonnellate di plasma e, le maggiori e uniche conseguenze per noi, sono problematiche legate alla tecnologia.

Quali blackout si attendono

A mettere in guardia c'è la fisica metereologica spaziale, Tamitha Skov, che ha spiegato le zone del pianeta maggiormente interessate. " Aspettatevi un blackout radioamatoriale sul lato diurno della Terra, in particolare USA, Canada, Sud America, Europa occidentale e Africa. Problemi di ricezione GPS anche vicino all'alba e al tramonto nell'ora successiva! ", riporta Il Messaggero. Insomma, aurore boreali visibili anche a latitudini inferiori a quelle solite ma problemi di ricezione tra apparecchi elettronici e comunicazioni radio che possono arrivare al totale black-out. Però, come dice l'esperta, per quanto riguarda l'Italia i problemi potrebbero essere marginali: più colpiti il Regno Unito e la Penisola Iberica. Trattandosi di una tempesta molto forte, potrebbero verificarsi tempeste minori anche nei prossimi giorni, un po' come avviene quando c'è un forte terremoto a cui seguono scosse di assestamento.

Secondo le previsioni della Nasa, l'inizio di tutto è previsto nelle prossime ore: il "lato notturno" della Terra sarà quello più interessato fino alle prime ore dell'alba, in pratica soprattutto gli Stati Uniti (dal Canada al Sud America) per poi propagarsi sull'Atlantico arrivando in Europa. Sarà una notte particolare in ogni caso: ad Halloween e la tempesta solare si aggiunge l'ora solare, lo spostamento delle lancette dell'orologio che ci faranno dormire un'ora in più. Insomma, non ci facciamo mancare proprio nulla.