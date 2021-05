Nigeriano già condannato tenta 3 stupri

Ancora la cronaca di una violenza sulle donne perpretrata in Italia. La polizia ha messo fine all'incubo che da giorni terrorizzava le donne di Sassari fermando un 32enne clandestino nigeriano, accusato di almeno tre tentativi di stupro nell'ultima settimana. L'ultimo episodio si è verificato ieri ai danni di una giovane che faceva jogging in una zona periferiva della città, ai confini con le compagne del sassarese. Nonostante la paura, la donna è riuscita a divincolarsi e a scappare colpendo l'uomo nelle parti intime con le ginocchia, prima di rivolgersi alle forze dell'ordine.

I tentativi di stupro

L'aggressione è avvenuta di primo mattino, quando la ragazza stava correndo in una strada isolata della periferia di Sassari. Come racconta l'Unione sarda, è stata una questione di attimi. Dopo averla raggiunta, l'uomo è riuscito ad afferrarla e a scaraventarla a terra, immobilizzandola Con una mano le ha tappato la bocca per evitare che le sue grida d'aiuto richiamassero l'attenzione dei passanti o degli abitanti della zona. A quel punto ha iniziato a toccarle le parti intime con una certa violenza, tentando di consumare lo stupro. Non aveva però fatto i conti con la reazione disperata della ragazza, che ha trovato la forza di colpire il nigeriano ai testicoli con calci e ginocchiate.

L'uomo ha, quindi, allentato la presa sulla ragazza che ha approfittato di quel momento di distrazione per scappare e dare l'allarme. L'intervento della Squadra Volante di Sassari è stato tempestivo e dopo la descrizione della donna gli agenti sono riusciti a individuare e fermare l'uomo, che stava cercando di darsi alla fuga. Dalle indagini degli agenti della Questura di Sassari è emerso che solo pochi minuti prima rispetto all'ultima aggressione, il nigeriano aveva tentato di aggredire anche un'altra ragazza in quello stesso punto. In quell'occasione le aveva mostrato i suoi genitali prima di palpeggiarla. Anche in questo caso la donna è riuscita a scappare. Ma gli inquirenti non escludono che il 32enne possa essere l'autore di un altro tentativo di stupro, consumato stavolta nel centro di Sassari pochi giorni giorni. In quel caso in soccorso della donna erano accorsi alcuni passanti attirati dalle grida d'aiuto, che erano riusciti a mettere in fuga il malintenzionato.

" Già condannato per reati sessuali "