Trapani e veleno per "uccidere" l'albero secolare: il gesto crudele dei teppisti

Una serie di fori praticati con l'utilizzo di un trapano sulla corteccia, oltre all'uso di sostanze velenose. Sono le "armi" con cui qualcuno ha tentato di uccidere un albero secolare, per ragioni che gli inquirenti stanno ancora cercando di comprendere. Una vicenda decisamente bizzarra che arriva da Calci, una cittadina che fa parte della provincia di Pisa. E a renderla nota è stato il sindaco della realtà toscana, Massimiliano Ghimenti, che ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti.

I fatti risalgono alle scorse ore: alcuni passanti avrebbero notato da tempo alcune anomalie sul tronco del pino in questione, segnalando il tutto alle autorità. L'albero stava oltretutto evidenziando alcuni problemi di stabilità, considerando la caduta di alcuni rami che avrebbero peraltro potuto rappresentare un pericolo anche per chi passava da lì. Il Comune ha quindi effettuato una serie di verifiche e le stranezze non sono mancate, iniziando dalla presenza di diversi buchi che non potevano essere stati causati da insetti o uccelli. A causarli è stata infatti la punta di un trapano, la stessa che avrebbe debilitato il fusto oltre all'utilizzo di una certa dose di veleno. Su un punto non sembrano esserci dubbi: non si tratta di un fenomeno naturale. E adesso che la pianta è stata abbattuta in via precauzionale (onde evitare che cadesse) restano i nodi da sciogliere circa le motivazioni del gesto.