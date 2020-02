Teramo, nigeriano in mutande fa ginnastica in strada: traffico in tilt

Un nigeriano si spoglia, resta in mutande, si stende al centro della strada, fa ginnastica e blocca il traffico. È successo lungo la SS 150 a Pagliare di Morro D'oro, in provincia di Teramo, dove un 21enne verso le ore 15.00 ha contribuito a mandare in tilt il traffico, già intasato dalla chiusura del casello autostradale di Roseto per un provvedimento della procura di Avellino. Gli automobilisti hanno immediatamente chiamato gli agenti: il richiedente asilo non ha voluto fornire alcuna indicazione e nessuna spiegazione sul folle gesto ai carabinieri della stazione di Roseto giunti sul posto, rimanendo semplicemente in silenzio.

È stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza medicalizzata del 118: dopo essere stato sedato, l'uomo è stato trasportato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Giulianova, dove ad attenderlo c'era anche il mediatore culturale della comunità dove è ospitato, che a sua volta non ha voluto rispondere ad alcuna domanda. Lo straniero in passato non avrebbe mai dato segni di squilibrio o qualcosa che potesse far pensare a qualche disagio.

"Chiamate la Boldrini..."

Le immagini hanno fatto il giro del web. Su Facebook sono centinaia i commenti sotto il post del video e si contano diverse reazioni. " Ecco come siamo ridotti "; " Pensa di stare nella giungla "; " No comment per chi lo difende spudoratamente e accusa chi ha filmato di non averlo tolto dalla strada, ma che bravi a parole "; " Gli paghiamo cure mentali, fisiche e pure la m**** che si tirano e oltretutto mettiamo in pericolo forze dell’ordine, medici e anche quei poveri automobilisti "; " È solo l'inizio purtroppo ". C'è anche chi ironizza: " Sta facendo un po' di attività fisica, non ci vedo nulla di strano "; " Buonasera. Dovevate chiamare la Boldrini. Lei se ne intende di integrazione ".