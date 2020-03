Terni, pugno a finestra: straniero ferisce uomo con schegge di vetro

È stato aggredito a Terni da uno straniero che, imbufalito per essere stato disturbato, lo ha prima ricoperto di insulti ed ha quindi mandato in frantumi una finestra con un pugno, investendo il pover'uomo con una pioggia di schegge di vetro che lo hanno ferito anche ad un occhio.

La vittima, un fornaio di 43anni originario della città di Caserta ma che da tempo lavora proprio a Terni, è dovuta ricorrere alle immediate cure del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Santa Maria per poter rimuovere gli affilati frammenti e medicare le lesioni da essi provocate. Una situazione che avrebbe potuto concludersi con delle conseguenze ben più gravi, evitate solo per un caso fortuito.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, che ha riportato alcuni dettagli della vicenda, il singolare episodio si è verificato nella zona di vocabolo Tuillo, in tarda serata. Il fornaio aveva trascorso tranquillamente alcune ore in compagnia di un ex collega di lavoro, vale a dire un ragazzo di nazionalità marocchina. Qualche chiacchera insieme al bar, poi i due decidono di rincasare, ed il 43enne accompagna fin sotto casa il giovane nordafricano, prima di dirigersi verso la propria abitazione.

Dopo qualche passo, tuttavia, l'uomo si rende conto di aver smarrito il proprio telefono cellulare. A nulla servono i primi controlli, pertanto decide di tornare sui suoi passi per chiedere all'amico di dargli una mano nelle ricerche dell'apparecchio elettronico. Una scelta che si rivelerà di lì a poco sbagliata, dato che a rispondere alla sua richiesta di aiuto non è l'ex collega magrebino, bensì un altro inquilino extracomunitario il quale, completamente fuori di sè e senza alcuna ragione apparente, inizia a ricoprire di insulti e minacce il povero fornaio.

In preda alla furia, l'africano prosegue con una rabbia sempre maggiore, nonostante i tentativi da parte del 43enne di spiegare la situazione, fino a che non decide di sfogarsi contro la finestra del proprio appartamento, colpita con un forte pugno. In quel momento il vetro esplode letteralmente, ed i minuscoli frammenti volano da ogni parte, investendo in pieno il 43enne, che rimane ferito in modo preoccupante ad un occhio.

Trasportato nei locali di primo soccorso del Santa Maria di Terni, il fornaio è stato affidato alle cure del personale medico, che è riuscito a ripulire la ferita dalle schegge ancora presenti ed a medicare le lesioni riportate nel bulbo oculare. Dopo aver ricevuto le dovute cure, la vittima si è quindi rivolta a polizia e carabinieri di Terni per segnalare quanto accaduto.