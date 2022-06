Forte scossa sulla costa marchigiana. Sospesi i treni tra Ancona e Pescara

Una scossa e i lampadari che oscillavano. Questo è ciò che alcuni marchigiani hanno sentito durante l'ora di pranzo. Il terremoto è stato avvertito sulla costa abruzzese, in particolare nel Teramano. Il sisma, secondo le prime stime dell'Ingv (sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), si sarebbe verificato alle 13.18, con magnitudo 4.2 ed epicentro nel mare Adriatico, nella zona al confine tra Abruzzo e Marche. Alcune segnalazioni arrivano anche da Pescara, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Un altro dato da Ingv, ha avuto una profondità di 22 chilometri, a 12 chilometri da San Benedetto del Tronto.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.2 ore 13:18 IT del 09-06-2022, Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) Prof=22Km #INGV_31431261 https://t.co/FpN6L2HlfM

— INGVterremoti (@INGVterremoti) June 9, 2022

Dalle prime verifiche effettuate dalla Protezione Civile non risultano segnalazioni di danni. Il traffico ferroviario sulla linea Pescara-Ancona è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche.

#Terremoto #costamarchigiana: dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento NON risultano segnalazioni di danni

[aggiornamento ore 14 del #9giugno] https://t.co/cVUdHjdAje

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 9, 2022

L'ultima scossa di terremoto con epicentro in mare, che si era sentita in particolare lungo la costa picena, come ricorda il Resto del Carlino, si era registrata lo scorso 30 maggio con magnitudo 3.3.