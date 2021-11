"Terza dose è business". Ora scoppia la bufera su Report

Il servizio pubblico non può parlare della terza dose di vaccino anti-Covid19 alla stregua di un mero "business delle case farmaceutiche": la bufera che in queste ore si è abbattuta su Report parte da un presupposto semplice.

Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione che va in onda su Rai3, il conduttore Sigfrido Ranucci se n'è uscito così: "É ovvio che la terza dose è il business delle case farmaceutiche". Un'affermazione che sembrerebbe carezzare l'emisfero di chi pensa che dei vaccini si debba dubitare e che i passi avanti fatti siano più legati alle logiche economiche ed agli interessi privati che alla progressione scientifica. Il che, se possibile, è ritenuto ancor più grave per la sede in cui quella frase è stata pronunciata: la televisione pubblica.

I dati emersi sui decessi dovuti al Covid 19 consigliano maggiore prudenza: sono 5 milioni le persone morte a causa del virus che ha sconvolto il pianeta, così come annotato dal Giornale con un articolo a firma di Maria Sorbi. E il vaccino, ad oggi, è l'arma di cui l'umanità dispone per continuare a contrastare la diffusione virale. La terza dose potrebbe rivelarsi decisiva per evitare un'ennesima ondata. Chi ha una concezione anti-scientista, magari, può accostare la ricerca medico-scientifica al "business" senza colpo ferire. Da un giornalista che conduce un programma in Rai, però, ci si aspetterebbe altro.

Per Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia, quella di Report è stata una "lagna qualunquista". La trasmissione dovrebbe "esaltare il progresso scientifico ed i suoi benefici anziché offrire argomenti agli scettici verso la bontà del vaccino", ha fatto presente il deputato forzista. La politica, però, non è l'unico settore che ha voluto dire la sua sull'accaduto: alcuni divulgatori scientifici, peraltro di chiara fama, hanno preso un' immediata posizione "contro" la tesi di Ranucci.

La biotecnologa Beatrice Mautino, una delle pioniere delle comunicazione scientifica in Italia, ha cinguettato senza troppi giri di parole: "La prima lettera a Report l’ho scritta nei primi anni duemila - ha rivelato su Twitter - . Ero una dottoranda e avevo visto un servizio che parlava di qualcosa che conoscevo e che era stato stravolto nel loro racconto. Da allora è capitato spesso. Lo chiamano giornalismo a tesi. Mi chiedo se sia giornalismo". Tra le risposte alla Mautino, quella di Dario Bressanini, un altro gigante della divulgazione scientifica italiana: "Solito problema - ha premesso - chi non conosce l'argomento pensa che Report sia giornalismo. Chi conosce il tema capisce al volo che è una porcheria spacciata per Grande Inchiesta. Ormai l'ho fatto notare fin troppe volte - chiosa il chimico - che ormai basta, anche perché poi arrivano i fan con la bava alla bocca".

Tra chi ironizza sul "Premio Puzzer" che andrebbe assegnato a Ranucci e chi, scherzando meno, si chiede come mai non siano state definite "business" pure la prima e la seconda dose vaccinale, la frase del conduttore di Report ha monopolizzato il dibattito su Twitter per qualche ora. La scienza è una cosa seria - come hanno sottolineato prestigiosi operatori del settore - e non risultano esistere spazi per fare del grillismo televisivo. In specie dinanzi a dati che continuano a raccontare un dramma globale. Qualcosa da cui proprio la terza dose promette di metterci, di nuovo, al riparo.

Anche il Partito Democratico, inoltre, si è scagliato contro la narrativa presentata in corso di trasmissione: "Sedicenti infermieri, irriconoscibili e coperti dall'anonimato come se si trattasse di pentiti di mafia - hanno rimarcato dalle parti del partito del Nazareno, soffermandosi sul servizio andato in onda - che affermano nel servizio di essersi infettati per responsabilità delle aziende farmaceutiche", così come ripercorso da Repubblica.