Test di medicina, la corsa dei 63mila candidati per 14mila posti

Sono 63mila gli aspiranti medici (l'anno scorso erano stati 58mila) che questa mattina, armati di Green pass e mascherine Ffp2, si sono presentati davanti ai cancelli delle università di tutta Italia per affrontare il test d'ingresso alla facoltà di Medicina e chirurgia per il prossimo anno accademico. Ma, come ogni anno, sono molti meno quelli che potranno immatricolarsi: sono poco più di 14mila i posti messi a disposizione dagli atenei, compresi i 1.250 di Odontoiatria. Secondo un sondaggio del sito Skuola.net, due candidati su cinque sono almeno al secondo tentativo. La fogli della prova, della durata di 100 minuti, sono stati consegnati agli studenti alle 13.00.

Non si sono registrate particolari criticità all'ingresso in aula, eccetto che per alcuni casi isolati - utilizzo di smartphone, tempi di consegna non rispettati - segnalati alle commissioni e messi a verbale. Non sono mancate neppure questa volta le critiche al numero chiuso, a cui ha prestato la propria voce anche il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci: " La pandemia avrebbe dovuto insegnare qualcosa come, ad esempio, abolire il numero chiuso. Si è persa, invece, una occasione. Spero che lo si capisca e si ponga rimedio ". A Roma, un piccolo gruppo di dimostranti ha protestato indossando costumi e maschera ispirati a quelli dei rapinatori protagonisti della popolare serie La casa di carta.