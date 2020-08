Torino, immigrato aggredisce un poliziotto e distrugge la Volante: vetro rotto e portiera piegata

Momenti di panico, ieri, nel complicato quartiere di Barriera di Milano, a Torino. Come riferisce Repubblica, un immigrato di origini africane ha da prima molestato un anziano che si trovava al mercato rionale, poi aggredito un poliziotto e infine distrutto la Volante della Squadra Mobile accorsa per ristabilire l'ordine pubblico.

Tutto è accauduto ieri mattina, giovedì 6 agosto. Un giovane straniero molto robusto stava importunando le persone che in quel momento si trovavano tra le bancarelle del mercato rionale di Barriera di Milano, un quartiere di Torino che negli ultimi tempi è purtroppo salito alle cronache per gli episodi violenti nelle sue strade. In particolare, l'immigrato stava recando disturbo a una persona anziana che stava facendo la spesa. Ad asistere all'episodio c'era anche un poliziotto fuori servizio, che vista la situazione ha pensato di intervenire, qualificandosi, per ristabilire la tranquillità nel mercato, chiedendo allo straniero di allontanarsi. In quel momento è stato brutalmente colpito al volto da un pugno sferrato dal giovane straniero. A quel punto, i testimoni hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine.

Subito dopo l'aggressione al poliziotto, l'uomo è scappato ma l'intervento degli uomini delladella Questura di Torino è stato rapidissimo. Richiamate via radio, anche alcune Volanti di servizio nelle zone vicine sono accorse per prestare soccorso al collega e per rintracciare lo straniero che si era dato alla fuga. Sono bastati pochi minuti agli uomini della Polizia di Stato per rintracciare l'aggressore in un bar poco distante da dove si erano consumati i fatti. L'immigrato non si stava nascondendo, anzi. I poliziotti lo hanno intercettato mentre era intento ail portafoglio di un cliente del bar, che si trovava lì per un caffè.

È stato immediatamente immobilizzato e tratto in arresto ma la sua furia è stata incontenibile. Mentre si trovava all'interno della Volante della Polizia di Stato, che lo stava conducendo in Questura per le operazioni di riconoscimento, l'uomo ha da prima spaccato uno dei cristalli dell'autovettura e poi ha letteralmente piegato una delle portiere della Volante per tentare di fuggire nuovamente. L'agente ha riportato alcune ferite ed è stato per lui necessario il trasporto in ospedale, anche se fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Durante il fermo, l'uomo ha continuato a insultare gli agenti che l'hanno fermato. Sono tutt'ora in corso le operazioni di riconoscimento dell'aggressore, che non sembra avere nessuna intenzione di collaborare con la Polizia dopo aver ferito un agente e distrutto una delle Volanti.