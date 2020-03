Torino, auto nel posto disabili. E 8 rom fanno la spesa. Poi strappano il verbale

Mentre proseguono incessanti gli inviti a restare in casa per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus - che ormai da diverse settimane sta mettendo letteralmente in ginocchio il nostro Paese -, il numero di tutti quelli che agiscono in barba alle norme continua a restare elevatissimo. A Moncalieri, comune della città metropolitana di Torino, gli otto componenti una famiglia rom (marito, moglie, i cinque figli ed un'anziano) si erano recati tutti insieme appassionatamente a fare la spesa, parcheggiando la propria auto, una Bmw, in uno di quei parcheggi riservati ai disabili.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Torino Sud è stato un diversamente abile a chiamare le forze dell'ordine, denunciando di aver trovato un posto a lui riservato occupato da una vettura sprovvista del tagliando necessario. Si sono così presentati in Piazza Caduti - luogo della segnalazione - i carabinieri, i quali hanno atteso che la numerosa famiglia tornasse dalla spesa per denunciare i rom delle inosservanze del decreto anticoronavirus e consegnare nelle mani del guidatore del mezzo il verbale.

Qui è accaduto che il capofamiglia, anzichè assumersi le proprie responsabilità, abbia pensato bene di inveire contro i militari, arrivando persino a strappare il verbale che i carabinieri gli avevano appena consegnato. Da successivi controlli è emerso che tutto il nucleo familiare era una vecchia conocenza delle forze dell'oridne, poichè risultavano già denunce disparate nei loro confronti.

Si ricorda che è consentita una sola persona per nucleo familiare che possa andare a fare la spesa, questo onde evitare gli affollamenti nei supermercati. Un familiare può eventualmente accompagnare l'altro in macchina ma non può accedere al supermercato e comunque in caso di controlli si potrebbe rischiare un verbale, dato che per la spesa è consentita una sola persona a famiglia.