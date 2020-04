"Vivo in casa di cura: qui molti morti, ma non ci danno mascherine"

Valeria Truppi fa parte degli oltre 200 mila nostri connazionali che risiedono, attualmente, presso quelle strutture conosciute come Residenze Sanitarie Assistenziali sparse per tutta Italia. La 45enne di Torino ha lanciato un appello riguardo la critica situazione in cui è costretta a vivere all'interno della sua casa di cura, dove il Coronavirus ha già mietuto alcune vittime. Come segnalato da Valeria, gli ospiti della struttura non hanno neanche il diritto a indossare una mascherina. La sua testimonianza è stata raccolta dalla cognata di lei, Paola Strocchio, collaboratrice di Giallo. Come riporta Strocchio, sua cognata Valeria non può parlare, ma riesce comunque a comunicare grazie alla tecnologia, ovvero al controllo oculare, tramite cui è possibile scrivere con gli occhi, senza l'utilizzo delle dita.

Torino, il disperato appello di Valeria

Nel 2003, Valeria Truppi contrasse una meningoencefalomielite. Dopo essere stata in bilico tra la vita e la morte per qualche giorno, riuscì a sopravvivere riportando, tuttavia, gravi lesioni a livello neurologico. La donna, col passare del tempo, è prima divenuta prima paraplegica, poi tetraplegica. La signora Truppi, ospite presso una casa di cura, ha descritto la difficilissima situazione all'interno della struttura, in cui negli ultimi tempi sono morti tre anziani. Nel frattempo, sempre nella medesima struttura, continuano ad aumentare i pazienti in isolamento preventivo, in attesa del tampone. Valeria ha raccontato: "Ora la situazione è completamente cambiata: nessuno può più entrare e nessuno può più uscire, eccetto quella parte di personale che, con vero spirito di abnegazione, continua a venire a svolgere il proprio lavoro".