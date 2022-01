"Torniamo in mare". Ocean Viking in missione. E gli sbarchi non si fermano

Non c'è tregua per le coste italiane. Nella notte si è verificato l'ultimo sbarco di migranti sull'isola di Lampedusa, dove altri 98 migranti sono arrivati sopo un soccorso compiuto dalla guardia costiera a circa 29 miglia dai litorali italiani. I migranti si trovavano a bordo di un barcone lasciato alla deriva. Portati in salvo, sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari prima di essere accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola. Qui si trovano anche gli altri 11 migranti che avevano raggiunto Lampedusa nelle ore precedenti con tre diversi sbarchi, tutti intercettati dalle motovedette italiano al largo dell'isola. E mentre Lampedusa continua ad accogliere i barconi alla deriva, la nave Ocean viking della ong Sos Méditerranée è pronta a riprendere il mare.

Lo ha annunciato l'equipaggio con una nota stampa, rivelando la fine del sequestro presso il porto di Trapani. " Un nuovo controllo oggi a Trapani ha confermato che sono state colmate tutte le carenze che il mese scorso erano state considerate sufficienti per il fermo della nave. Ci prepariamo a tornare nel Mediterraneo centrale il prima possibile ", ha spiegato Sos Méditerranée. La nave era arrivata a Trapani con a bordo oltre 100 migranti nel periodo di Natale e lì era stata bloccata dopo un sopralluogo che aveva evidenziato diverse irregolarità. Solo pochi giorni fa, la ong aveva accusato le autorità italiane, sostenendo che " bloccare la nostra nave significa mettere a repentaglio la vita di centinaia di naufraghi ".