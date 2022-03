Trasporti nel caos, ritardi fino a due ore sui treni Roma-Firenze: cancellate alcune corse

Giornata nera per i pendolari di gran parte d’Italia. Dalle 5.30 di questa mattina si stanno registrando cancellazioni, limitazioni e rallentamenti fino a due ore nella circolazione dei treni Alta velocità e regionali nei nodi di Firenze e Roma, con effetti anche sull'intero asse Av Torino-Salerno. Rfi ha fatto sapere che a determinare i disagi sono stati alcuni problemi tecnici agli apparati di comando centralizzato e computerizzato del traffico in fase di risoluzione. Per questo Rfi è in continuo contatto con le stazioni ferroviarie interessate, per evitare soprattutto che si crei confusione. I convogli che hanno subito e subiranno nelle prossime ore rallentamenti e blocchi, come riporta Today, sono numerosi. Problemi ci saranno in diverse regioni, dal Piemonte alla Campania.

Di seguito elenchiamo quali sono i treni in ritardo: FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35): oggi non ferma a Napoli Afragola; FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:48): oggi non ferma a Napoli Afragola; FR 9606 Napoli Centrale (5:00) - Milano Centrale (9:24); FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27); FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:10); FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35); FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45); FA 8502 Roma Termini (6:50) - Bolzano (11:51); ICN 770 Trieste Centrale (19:50) - Roma Termini (6:35); ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) - Salerno (10:50); ICN 798 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (9:20); ICN 1524 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (16:25); RV 4151 Ancona (3:33) - Roma Termini (7:18); RV 4095 Chiusi (5:25) - Roma Termini (7:13); RV 4150 Roma Termini (5:47) - Ancona (9:40); RV 4094 Roma Termini (6:06) - Firenze Santa Maria Novella (9:52); RV 4099 Firenze Santa Maria Novella (6:40) - Roma Tiburtina (10:49); RV 4510 Roma Termini (6:57) - Foligno (8:50): origine da Terni (8:01).

Gli altri convogli che non sono arrivati e non arriveranno in orario: RV 4096 Roma Termini (7:02) - Firenze Santa Maria Novella (10:48); R 21024 Napoli Centrale (4:00) - Roma Tiburtina (6:20); R 20621 Orte (4:16) - Fiumicino Aeroporto (6:33); R 12781 Viterbo Porta Fiorentina (5:00) - Roma Tiburtina (7:07); R 18734 Chiusi (5:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:05); R 20625 Orte (5:01) - Fiumicino Aeroporto (7:18); R 20627 Orte (5:31) - Fiumicino Aeroporto (7:48); R 20623 Monterotondo (5:32) - Fiumicino Aeroporto (6:48); R 18934 Borgo San Lorenzo (5:35) - Firenze Rifredi (6:45); R 20521 Fiumicino Aeroporto (5:57) - Orte (8:10); R 20200 Colleferro (6:00) - Roma Tiburtina (7:00); R 20393 Fara Sabina (6:05) - Fiumicino Aeroporto (7:33); R 18936 Borgo San Lorenzo (6:08) - Firenze Santa Maria Novella (7:26); R 20607 Monterotondo (6:09) - Cesano (7:46); R 12782 Roma Tiburtina (6:23) - Viterbo Porta Romana (8:43); R 20459 Fiumicino Aeroporto (6:27) - Fara Sabina (7:51) R 20576 Roma Tiburtina (6:30) - Poggio Mirteto (7:20); R 18984 Borgo San Lorenzo (6:30) - Firenze Campo Marte (7:10); R 18935 Firenze Santa Maria Novella (6:32) - Borgo San Lorenzo (7:49); R 20395 Fara Sabina (6:35) - Fiumicino Aeroporto (8:03); R 20609 Monterotondo (6:39) - Cesano (8:16); R 21049 Roma Tiburtina (6:55) - Napoli Centrale (10:13); R 20708 Roma Tiburtina (7:23) - La Storta (8:21).