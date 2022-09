"Drogata e travestita da Topolina". I verbali choc dello stupro

"Mentre mi trovavo sul letto, aveva chiamato la fidanzata Alessandra chiedendole di portare un gel che aveva nel suo zainetto, e la fidanzata poco dopo era entrata nella camera da letto con in mano un gel lubrificante […] e Confalonieri si era spalmato il gel sulle dita". È questo uno dei racconti choc ascoltati in aula da una delle vittime di Omar Confalonieri. L'uomo, ex agente immobiliare, è in carcere dallo scorso novembre con una condanna di 6 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia, suoi clienti, e aver violentato la donna davanti al figlio di due anni.

C'è anche una minorenne, all'epoca dei fatti, tra le presunte vittime dell'uomo. "Ricorda che mentre era sotto l'effetto delle sostanze somministrate da Confalonieri, l'uomo le aveva offerto un bicchiere di whisky e una sigaretta. [...] Confalonieri aveva insistito per farle indossare il vestito di Topolina" è il racconto della giovane (come si legge nell'ordinanza) di quella sera in cui raggiunge casa dell'arrestato in compagnata del padre, anche lui narcotizzato.

L'inchiesta

Durante l'incidente probatorio chiesto dal pm, si sono presentate in aula due ragazze e altre due per la deposizione. La quinta vittima è stata ascoltata lo scorso lunedì. Tutte hanno raccontato le violenze messe in atto con lo stesso schema: prima venivano stordite con la scusa di voler bere o mangiare qualcosa e poi le stuprava.

Ha confermato la ricostruzione della violenza anche la donna, 46enne, vittima di Confalonieri mentre si trovava assieme al marito e al figlio piccolo. Nel 2015 era stata drogata con un amaro artigianale offerto dall'ex agente immobiliare, nel quale aveva fatto sciogliere un sonnifero. Secondo la donna pare che si fosse recato a casa loro con una scusa e un regalo che conteneva proprio l'alcolico. Assieme a lui quel giorno c'era anche la fidanzata Alessandra Rossa, poi divenuta moglie, indagata anche lei per violenza sessuale di gruppo in due dei cinque episodi contestati.

Due delle ragazze in aula hanno raccontato di essere state costrette a indossare abiti provocanti o travestimenti da animali o da personaggi della Disney come il costume di Topolina. Una tra loro ha sostenuto di aver perso i sensi dopo aver mangiato un'arancina. Un'altra ha testimoniato di essere andata insieme alla madre a casa di Confalonieri, con cui aveva un rapporto di amicizia, ed essere state drogate con una tisata. La madre si era sentita subito male e aveva lasciato l'abitazione, mentre la ragazza in quella casa avrebbe subito violenze da parte dell'agente immobiliare e della moglie. "Tutto è avvenuto alla presenza della moglie", ha messo a verbale la stessa giovane.

Dopo aver raccolto tutte le testimonianze nelle prossime settimane il pm Alessia Menegazzo e il procuratore aggiunto Letizia Mannella notificheranno l'avviso di conclusione dell'indagine 'bis' in vista della richiesta di rinvio a giudizio.