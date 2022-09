Droga e stupri, altre 5 vittime di Confalonieri davanti al gip

Tra oggi e venerdì, con la formula dell'incidente probatorio, e per confermare le presunte violenze subite, saranno sentite le altre cinque donne vittime di Omar Confalonieri (nella foto, ndr) l'ex agente immobiliare già in carcere dal novembre 2021 e condannato a sei anni e quattro mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti e violentato la donna. A inizio luglio scorso, infatti, Confalonieri aveva ricevuto un'altra ordinanza di custodia cautelare per altri cinque episodi di violenza sessuale commessi tra il 2012 e il 2015 con lo stesso schema. Di uno di questi episodi era rimasta vittima una ragazza minorenne.

Confalonieri, 48 anni e che aveva un ufficio in via Montenapoleone, non aveva risposto alle domande del gip Stefania Pepe, dopo la seconda ordinanza notificata a lui in carcere nell'inchiesta dei carabinieri, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.

Dal nuovo filone di indagini sono emersi cinque casi di donne, tra cui una parente e una vicina di casa, che avrebbero subito abusi - per due volte Confalonieri avrebbe agito con la complicità della moglie - dopo essere state stordite o con una tisana o con un arancino o con un drink con dentro sempre benzodiazepine in dosi massicce. Per la moglie è stato disposto l'obbligo di firma. Le altre presunte vittime saranno ascoltate a partire da domani davanti al gip con la formula dell'incidente probatorio per cristallizzare le loro dichiarazioni come prova in vista del processo.