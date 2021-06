"Tre a rischio moderato". Come cambia la mappa del contagio

Nuovi dati incoraggianti emergono dalla bozza del report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Tutte le Regioni sono classificate a rischio basso, tranne tre: Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Molise, considerate a rischio moderato. Sull’intero territorio nazionale è stato rilevato un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. L'incidenza del contagio in Italia cala ancora a circa 16.7 casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti. Il dato, aggiornato a ieri, arriva una settimana dopo quello che segnava 25 contagi ogni 100mila abitanti.

Anche questa settimana nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 6%, sotto la soglia critica, con una diminuzione del numero di persone ricoverate, che passa da 688 (8 giugno 2021) a 504 (15 giugno 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (6%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 4.685 (8 giugno 2021) a 3.333 (15 giugno 2021). Questo è quello che è descritto sempre nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, che analizza i numero del contagio. Quattro Regioni, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia e Veneto, riportano una allerta di resilienza, nessuna riporta molteplici allerte.